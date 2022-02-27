Клопп объяснил, почему Келлехер сыграет в финале Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет выбора, кроме как доверить место в воротах на финал Кубка Лиги Кувину Келлехеру.

Клопп заранее подтвердил, что именно Келлехер будет защищать ворота "Ливерпуля" на "Уэмбли", как и в предыдущих раундах турнира, за исключением первого полуфинального матча против "Арсенала".



Юрген чувствует, что только так он сможет предотвратить уход талантливого 23-летнего ирландца в другой клуб.



"Кувин — исключительный голкипер, и мы хотим сохранить его здесь, а для этого ему нужно играть матчи".



"Это его соревнование, и это просто невозможно, чтобы он не сыграл".



"Мы просто обязаны так поступить, учитывая мастерство Кувина. Мы хотим обладать им как можно дольше, несмотря на то, что считаем нашего первого номера (Алиссона) лучшим голкипером в мире".



"Как и всегда, если это сработает, тогда это целиком заслуга Кувина. Если это не сработает, тогда это целиком моя вина. Все просто, и я согласен на это", — цитирует Клоппа talkSPORT.