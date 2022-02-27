Габриэль объянснил, почему Обамеянг покинул "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Габриэль назвал истинную причину, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинул лондонский клуб.

Напомним, в декабре Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от тренировок и матчей команды. А в конце января Пьер-Эмерик разорвал контракт и ушел в "Барселону".



"Арсенал" объяснял случившееся "нарушением дисциплины", которое совершил Обамеянг. А Габриэль поясняет, что у 32-летнего габонца случился конфликт с главным тренером Микелем Артетой.



"Обамеянг в моем сердце, все мы хотели, чтобы он остался в "Арсенале".



"Это нечто, что произошло между ним и тренерским штабом, другие игроки здесь не при чем".



"Я попрощался с ним, когда он уходил. Надеюсь, ему будет хорошо в "Барселоне", он очень милый человек с большим сердцем, и я очень его люблю", — цитирует Габриэля Daily Mail.