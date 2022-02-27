Коутиньо не жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо заявил, что не жалеет о своем решении уйти из "Ливерпуля" в январе 2018.

Коутиньо провел пять лет в "Ливерпуле", после чего отправился в "Барселону" за 142 миллиона фунтов. И хотя мечта заиграть в каталонском клубе не исполнилась, Филиппе ни о чем не жалеет.



"Нет, не жалею. В определенные моменты мы должны принимать решения, и моей большой мечтой было выступать за "Барселону".



"В тот момент я принял то решение, но сделал это с чувством огромной привязанности, уважения и благодарности к "Ливерпулю" и нашей дружбе на протяжении моего времени в клубе".



"В тот момент я принял решение уйти и не жалею об этом", — сообщил Коутиньо ESPN.