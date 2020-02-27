Тухель поддерживает решение перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поддержал решение УЕФА перенести финал Лиги Чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга в Париж.

Накануне УЕФА подтвердил, что теперь финал Лиги Чемпионов пройдет 28 мая на "Стад де Франс" вместо "Газпром Арены". Это решение обусловлено "военной операцией" России на территории Украины.



Тухель, чья команда является действующим победителем Лиги Чемпионов, поддерживает решение футбольных чиновников и признает, что его удручают новости о военных действиях в центре Европы.



"Считаю ли я решение перенести финал правильным? Да. Ясное дело, да. К сожалению, это худшая причина для смены локации, абсолютно худшая. В целом у нас ужасное ощущение от этой ситуации, она затуманивает наше сознание и нарушает нашу концентрацию. Мы абсолютно понимаем это решение", — цитирует Тухеля Football.London.