"Челси" готов продать Кепу за 50 миллионов фунтов
"Челси" открыт к продаже Кепы Аррисабалаги грядущим летом и уже определился с ценой за испанского голкипера.
В 2018 году "Челси" сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него "Атлетику" из Бильбао 72 миллиона фунтов. Однако вот уже второй сезон Кепа является дублером Эдуара Менди.
Несмотря на ограниченное игровое время Кепе удается проявлять себя. 27-летний испанец блеснул в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала", достойно подменил Менди на время Кубка Африки и помог "синим" достичь финала Кубка Лиги.
В то же время очевидно, что для "Челси" нецелесообразно держать на лавке такого дорогостоящего игрока, такого молодого по вратарским меркам и с такой высокой зарплатой.
Daily Star ожидает интереса других клубов к Кепе грядущим летом и утверждает, что победители Лиги Чемпионов готовы попрощаться со своим запасным голкипером примерно за 50 млн. фунтов.
Среди претендентов на Кепу называются клубы Ла Лиги, включая "Атлетико", а также "Ньюкасл".
27.02.2022 09:00
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Последние комментарии:
Если вернуть деньги за все трансферные фейлы Челси/Грановской, то можно на эти средства собрать топ-клуб, который был бы выше Челси в таблице АПЛ.
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аренда максимум
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лол вторых таких лохов как сами пенсы тяжело будет найти))
20 лямов потолок за этого бича
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за такие деньги этого днаря разве что в Челси можно продать
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