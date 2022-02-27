"Челси" готов продать Кепу за 50 миллионов фунтов

Кепа Аррисабалага "Челси" открыт к продаже Кепы Аррисабалаги грядущим летом и уже определился с ценой за испанского голкипера.

В 2018 году "Челси" сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него "Атлетику" из Бильбао 72 миллиона фунтов. Однако вот уже второй сезон Кепа является дублером Эдуара Менди.

Несмотря на ограниченное игровое время Кепе удается проявлять себя. 27-летний испанец блеснул в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала", достойно подменил Менди на время Кубка Африки и помог "синим" достичь финала Кубка Лиги.

В то же время очевидно, что для "Челси" нецелесообразно держать на лавке такого дорогостоящего игрока, такого молодого по вратарским меркам и с такой высокой зарплатой.

Daily Star ожидает интереса других клубов к Кепе грядущим летом и утверждает, что победители Лиги Чемпионов готовы попрощаться со своим запасным голкипером примерно за 50 млн. фунтов.

Среди претендентов на Кепу называются клубы Ла Лиги, включая "Атлетико", а также "Ньюкасл".


Метки Аррисабалага, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. gin 27.02.2022 10:08 # gin
    Если вернуть деньги за все трансферные фейлы Челси/Грановской, то можно на эти средства собрать топ-клуб, который был бы выше Челси в таблице АПЛ.

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  2. vals1702 27.02.2022 09:46 # vals1702
    аренда максимум

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  3. bangladesh 27.02.2022 09:39 # bangladesh
    лол вторых таких лохов как сами пенсы тяжело будет найти))
    20 лямов потолок за этого бича

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  4. naby-keita 27.02.2022 09:03 # naby-keita
    за такие деньги этого днаря разве что в Челси можно продать

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