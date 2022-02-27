"Челси" готов продать Кепу за 50 миллионов фунтов

"Челси" открыт к продаже Кепы Аррисабалаги грядущим летом и уже определился с ценой за испанского голкипера.

В 2018 году "Челси" сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него "Атлетику" из Бильбао 72 миллиона фунтов. Однако вот уже второй сезон Кепа является дублером Эдуара Менди.



Несмотря на ограниченное игровое время Кепе удается проявлять себя. 27-летний испанец блеснул в матче за Суперкубок Европы против "Вильярреала", достойно подменил Менди на время Кубка Африки и помог "синим" достичь финала Кубка Лиги.



В то же время очевидно, что для "Челси" нецелесообразно держать на лавке такого дорогостоящего игрока, такого молодого по вратарским меркам и с такой высокой зарплатой.



Daily Star ожидает интереса других клубов к Кепе грядущим летом и утверждает, что победители Лиги Чемпионов готовы попрощаться со своим запасным голкипером примерно за 50 млн. фунтов.



Среди претендентов на Кепу называются клубы Ла Лиги, включая "Атлетико", а также "Ньюкасл".