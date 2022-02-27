Анонс финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В воскресенье "Челси" и "Ливерпуль" сойдутся лицом к лицу на "Уэмбли", чтобы разыграть Кубок Лиги.

За год с небольшим работы Томаса Тухеля на "Стэмфорд Бридж" "Челси" проявил себя кубковой командой, выиграв Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. Также "синие" достигли финала Кубка Англии в прошлом сезоне, уступив там "Лестеру".

"Ливерпуль" ни в прошлом, ни пока что в этом сезоне трофеев не брал, но впервые за много лет продолжает борьбу на всех четырех фронтах.

Прежде еще ни один немецкий тренер не брал Кубок Лиги, но в воскресенье история будет переписана, ведь Тухелю будет противостоять его соотечественник Юрген Клопп, с которым у них похожий карьерный путь.

В свое время Тухель сменил Клоппа сперва в "Майнце", затем — в дортмундской "Боруссии", а позже последовал за Юргеном в Премьер-Лигу.

В отличие от Тухеля, Клопп не сразу достиг успеха на Туманном Альбионе. Юрген проиграл три финала — Кубка Лиги, Лиги Европы и Лиги Чемпионов, — прежде чем, наконец, прикоснуться к трофею.

- "Челси" и "Ливерпуль" в восьмой раз сталкиваются в Кубке Лиги и второй раз — в его финале. Первый случился 27 февраля 2005, и тогда "синие" победили 3:2 в экстра-таймах.

- "Ливерпуль" выиграл только одну из пяти последних встреч с "Челси" в Кубке Лиги.

- Предыдущий раз "Челси" и "Ливерпуль" встречались на "Уэмбли" в 2012 году — "синие" выиграли тот финал Кубка Англии со счетом 2:1.

- "Челси" может выиграть Кубок Лиги в шестой раз в своей истории. Только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" (по 8) удавалось это чаще.

- "Челси" может стать первым обладателем Кубка Лиги, в каждом раунде побеждавшим команду высшего дивизиона.

- В семи своих последних матчах Кубка Лиги "Челси" не уступал в счете ни минуты.

- "Ливерпуль" выигрывал Кубок Лиги восемь раз, но последний — еще 10 лет назад.

- Это будет 13-й финал Кубка Лиги для "Ливерпуля", и это рекорд.

- В четырех из пяти последних финалах Кубка Лиги с участием "Ливерпуля" были экстра-таймы.

"Челси" вновь может рассчитывать на правого защитника Риса Джеймса, который лечился с конца декабря. Бен Чилуэлл травмирован.

"Ливерпуль" будет лишен Роберто Фирмино, а Диогу Жота под большим вопросом из-за полученной на прошлой неделе травмы лодыжки. Кувин Келллехер займет место в воротах.

Кубок Лиги. Финал
"Челси" — "Ливерпуль"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Кубок Лиги, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2022 08:00

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  1. chr1s8rown 27.02.2022 08:20 # chr1s8rown
    Порвем нахуй гейпенсов пидоры будет выставлять автобус

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  2. puhovik-vengera 27.02.2022 08:19 # puhovik-vengera
    Украинские девушки > русские девушки имхо

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  3. xah 27.02.2022 08:18 # xah
    Поддержка Украине от всего мира

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  4. liverpo0ol 27.02.2022 08:18 # liverpo0ol
    Добрый омлет, нконец-то футбол. А то с ума сойти можно от этой войны и политики.

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