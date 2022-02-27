Лэмпард: "Даже моя трехлетняя дочь знает, что это пенальти"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард пожаловался на "некомпетентность" арбитра VAR Криса Каваны после поражения 0:1 от "Манчестер Сити".

"Эвертон" мог бы спастись от поражения в домашней встрече с действующим чемпионом Премьер-Лиги, если бы в концовке рефери Пол Тирни назначил пенальти за попадание мяча в руку Родри.



Однако сам Тирни не стал указывать на 11-метровую отметку, а сидевший в видеостудии Кавана не посчитал, что его коллега совершает явную ошибку, поэтому предпочел не вмешиваться, что изрядно разозлило Лэмпарда.



"Нет сомнений, что мы должны были заработать пенальти. Это невероятное, невероятное решение, которое лишает нас возможности получить то, что мы заслуживали".



"Это решение VAR. Это решение Криса Каваны. Я поговорил с арбитрами, и они знают, что пенальти следовало назначить. Вопрос в том, был ли офсайд, но его не было".



"Для таких случаев и придумана VAR. Потребовалось бы не более пяти секунд, чтобы понять, что это пенальти. Он (Кавана) должен был сказать рефери либо назначить пенальти, либо сходить к монитору и посмотреть".



"Мы недосчитались очка из-за профессионала, который не может делать свою работу должным образом. Ты начинаешь искать причины и не можешь их найти. Это некомпетентность".



"Пеп знает, фанаты "Эвертона" знают, фанаты "Манчестер Сити" знают, что это был чистейший пенальти. Выставлена рука? Да. Ниже рукава? Да. Я ждал пенальти".



"Это некомпетентность, если мягко выражаться. Я подожду заявления или извинений, которые следуют после их ошибок, но это ничего не изменит".



"У меня дома трехлетняя дочь, которая сказала бы вам, что это пенальти".



"Мы сражаемся внизу таблицы, они — наверху. Такие решения имеют огромное значение. Ошибка — это когда ты ошибаешься и не имеешь времени на принятие решения, у них же было две минуты, чтобы переварить игру рукой", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.