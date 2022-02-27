Марсело Бьелса покидает "Лидс"

Марсело Бьелса находится на пороге ухода с поста главного тренера "Лидса".

Накануне "Лидс" беспомощно проиграл "Тоттенхэму" в домашних стенах со счетом 0:4 и теперь находится всего в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги.



Ранее ходили разговоры, что нынешний сезон может стать последним для Бьелсы на "Элланд Роуд", однако было сложно представить, что Марсело его не доработает, а сейчас все идет именно к этому.



По информации The Guardian, юристы Бьелсы уже обсуждают с "Лидсом" условия ухода Марсело. "Белые" не будут медлить и собираются назначить на место 66-летнего аргентинца уволенного из "РБ Лейпциг" в декабре Джесси Марша.



Добавим, talkSPORT и вовсе утверждает, что Бьелса уже покинул "Лидс". Дело лишь за официальным подтверждением.