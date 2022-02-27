Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник посетовал на плохую реализацию моментов в матче против "Уотфорда".

Домашняя для "Юнайтед" встреча с предпоследней командой Премьер-Лиги завершилась без голов. При этом "красные дьяволы" владели подавляющим преимуществом и создали немало опасных моментов.



Рангник отмечает, что "Юнайтед" транжирит моменты не в первый раз, и на сей раз эта проблема дорого стоила.



"Ощущение, что мы снова потеряли два очка, хотя должны были легко побеждать. Думаю, мы сделали все за исключением того, чтобы забить. В обоих таймах мы имели достаточно моментов для победы. Но мы не победили и поэтому — не в первый раз — потеряли два важных очка в очень важном матче".



"В первом тайме мы имели четыре явных момента, которых обычно достаточно, чтобы забить минимум один-два гола. Второй тайм был похожим".



"В конце концов все решает эффективность. Нужно быть беспощаднее перед чужими воротами. К сожалению, это не первый раз, когда мы столкнулись с подобным".



"Но в остальном мы полностью контролировали игру. Хотя они и имели один-два момента, мы полностью доминировали в игре", — цитирует Рангника Sky Sports.