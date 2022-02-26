Абрамович отошел от управления "Челси"

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович отошел от управления своим клубом, передав соответствующие полномочия попечительскому совету благотворительного фонда "синих".

Несмотря на то, что у Абрамовича не было официальной должности в "Челси", он принимал активное участие в жизни клуба и — до определенного момента — регулярно посещал "Стэмфорд Бридж".

Известная традиция "Челси" менять главных тренеров как перчатки как раз связана с нравом Романа и его жаждой скорейшего успеха.

Однако теперь Абрамович отступает в сторону — по крайней мере, формально. Очевидно, к этому Романа подталкивает угроза новых санкций со стороны британских властей.

"На протяжении почти 20 лет, что я владею "Челси", я всегда рассматривал свою роль как опекуна клуба, чья задача состоит в том, чтобы мы были как можно успешнее сегодня, создавали задел на будущее, а также играли положительную роль в обществе".

"Я всегда принимал решения в лучших интересах клуба. Я по-прежнему предан этим ценностям. Поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" управление и заботу о футбольном клубе".

"Убежден, что в данный момент они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и фанатов", — говорится в заявлении российского олигарха с португальским и израильским паспортами.

Добавим, благотворительный фонд "Челси" возглавляет президент клуба Брюс Бак. Среди других его попечителей значатся тренер женской команды "синих" Эмма Хейс и президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1587

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Последние комментарии:




  1. superperez101 26.02.2022 23:38 # superperez101
    пенсы не бздите
    благотворительный фонд подконтрольный рабиновичу
    пока не будет новостей что клуб выставлен на продажу или его купил какой-нибудь хуй все останется по-прежнему
    грановская бкдет и также покупать неликвид втридорага, но про апл можно точно забыть
    и не мечтать
    аминь

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  2. alienripley 26.02.2022 23:38 # alienripley
    Вот и сказочке конец!

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  3. chr1s8rown 26.02.2022 23:19 # chr1s8rown
    говорится в заявлении российского олигарха с португальским и израильским паспортами.
    А с росийским паспортом че сделал жопу вытер чтоли

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  4. xah 26.02.2022 23:18 # xah
    Клуб для котакбасов

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  5. brown-ale 26.02.2022 23:17 # brown-ale
    Это ничего не изменит. Это тебе не акции завода переписать на тещу.

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  6. j-silver 26.02.2022 23:13 # j-silver
    Челси великий клуб. Если вас радует то, что он будет хуже не как футбольный клуб, а из за санкций, то это долбоебизм
    побеждать футбольный клуб надо футболом

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  7. chebrec 26.02.2022 23:09 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  8. arukhan 26.02.2022 23:07 # arukhan
    Maimyldar, kotakka miaz bolasyndar ma?Dym ozgermeidi ketsedeПользователь получил предупреждение

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  9. frisby 26.02.2022 23:04 # frisby
    писда позорным залупенсам

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  10. b84 26.02.2022 23:03 # b84
    УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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