Абрамович отошел от управления "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович отошел от управления своим клубом, передав соответствующие полномочия попечительскому совету благотворительного фонда "синих".
Несмотря на то, что у Абрамовича не было официальной должности в "Челси", он принимал активное участие в жизни клуба и — до определенного момента — регулярно посещал "Стэмфорд Бридж".
Известная традиция "Челси" менять главных тренеров как перчатки как раз связана с нравом Романа и его жаждой скорейшего успеха.
Однако теперь Абрамович отступает в сторону — по крайней мере, формально. Очевидно, к этому Романа подталкивает угроза новых санкций со стороны британских властей.
"На протяжении почти 20 лет, что я владею "Челси", я всегда рассматривал свою роль как опекуна клуба, чья задача состоит в том, чтобы мы были как можно успешнее сегодня, создавали задел на будущее, а также играли положительную роль в обществе".
"Я всегда принимал решения в лучших интересах клуба. Я по-прежнему предан этим ценностям. Поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" управление и заботу о футбольном клубе".
"Убежден, что в данный момент они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и фанатов", — говорится в заявлении российского олигарха с португальским и израильским паспортами.
Добавим, благотворительный фонд "Челси" возглавляет президент клуба Брюс Бак. Среди других его попечителей значатся тренер женской команды "синих" Эмма Хейс и президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон.
26.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
пенсы не бздите
благотворительный фонд подконтрольный рабиновичу
пока не будет новостей что клуб выставлен на продажу или его купил какой-нибудь хуй все останется по-прежнему
грановская бкдет и также покупать неликвид втридорага, но про апл можно точно забыть
и не мечтать
аминь
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Вот и сказочке конец!
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говорится в заявлении российского олигарха с португальским и израильским паспортами.
А с росийским паспортом че сделал жопу вытер чтоли
(ответить)
Клуб для котакбасов
(ответить)
Это ничего не изменит. Это тебе не акции завода переписать на тещу.
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Челси великий клуб. Если вас радует то, что он будет хуже не как футбольный клуб, а из за санкций, то это долбоебизм
побеждать футбольный клуб надо футболом
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Ахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохохохохо
Ехехехехехехехехехехехе
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Maimyldar, kotakka miaz bolasyndar ma?Dym ozgermeidi ketsede
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писда позорным залупенсам
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УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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