Абрамович отошел от управления "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович отошел от управления своим клубом, передав соответствующие полномочия попечительскому совету благотворительного фонда "синих".

Несмотря на то, что у Абрамовича не было официальной должности в "Челси", он принимал активное участие в жизни клуба и — до определенного момента — регулярно посещал "Стэмфорд Бридж".



Известная традиция "Челси" менять главных тренеров как перчатки как раз связана с нравом Романа и его жаждой скорейшего успеха.



Однако теперь Абрамович отступает в сторону — по крайней мере, формально. Очевидно, к этому Романа подталкивает угроза новых санкций со стороны британских властей.



"На протяжении почти 20 лет, что я владею "Челси", я всегда рассматривал свою роль как опекуна клуба, чья задача состоит в том, чтобы мы были как можно успешнее сегодня, создавали задел на будущее, а также играли положительную роль в обществе".



"Я всегда принимал решения в лучших интересах клуба. Я по-прежнему предан этим ценностям. Поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" управление и заботу о футбольном клубе".



"Убежден, что в данный момент они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и фанатов", — говорится в заявлении российского олигарха с португальским и израильским паспортами.



Добавим, благотворительный фонд "Челси" возглавляет президент клуба Брюс Бак. Среди других его попечителей значатся тренер женской команды "синих" Эмма Хейс и президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон.