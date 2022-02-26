"Сити" вырвал победу у "Эвертона" благодаря голу Фодена

"Манчестер Сити" вырвал победу 0:1 в гостях у "Эвертона" и восстановил шестиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.

Из-за полученной на тренировке травмы паха Доминик Калверт-Левин не попал в заявку "ирисок". Его место в стартовом составе занял Абдулай Дукуре.



В стартовый состав "горожан" вернулся Джон Стоунс, заменив Кайла Уолкера.



В первом тайме гости владели мячом и территорией, однако дальний выстрел Кевина Де Брюйне и слабенький удар Бернарду Силвы из пределов — это все, что им удалось создать.



"Эвертон" до перерыва пара раз показал зубы, пытаясь отвечать резко, но особых проблем Эдерсону тоже не доставил.



Во втором тайме "Сити" усилил натиск. "Ириски" были вынуждены целиком сосредоточиться на обороне, но защищались дисциплинированно и без паники.



Реальный шанс открыть счет был у "горожан" на 67-й минуте, но Джордан Пикфорд справился и с ударом Де Брюйне, и с добиванием Силвы.



Давление гостей все-таки принесли свои плоды. Мейсон Холгейт и Майкл Кин не сумели толком прервать передачу Силвы во вратарскую, откуда Фил Фоден поразил цель — 0:1.



"Сити" мог и упустить победу. Эдерсон остановил прорыв Ришарлисона, но тут же Родри совершил движение, похожее на игру рукой. К счастью для "горожан", пенальти не был назначен.



"Сити" не мог позволить себе потерять очки в этом матче, учитывая критическую дистанцию до преследующего "Ливерпуля". "Горожане" медленно душили свою жертву и все же добились своего.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче