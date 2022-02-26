"Сити" вырвал победу у "Эвертона" благодаря голу Фодена

Фил Фоден "Манчестер Сити" вырвал победу 0:1 в гостях у "Эвертона" и восстановил шестиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.

Из-за полученной на тренировке травмы паха Доминик Калверт-Левин не попал в заявку "ирисок". Его место в стартовом составе занял Абдулай Дукуре.

В стартовый состав "горожан" вернулся Джон Стоунс, заменив Кайла Уолкера.

В первом тайме гости владели мячом и территорией, однако дальний выстрел Кевина Де Брюйне и слабенький удар Бернарду Силвы из пределов — это все, что им удалось создать.

"Эвертон" до перерыва пара раз показал зубы, пытаясь отвечать резко, но особых проблем Эдерсону тоже не доставил.

Во втором тайме "Сити" усилил натиск. "Ириски" были вынуждены целиком сосредоточиться на обороне, но защищались дисциплинированно и без паники.

Реальный шанс открыть счет был у "горожан" на 67-й минуте, но Джордан Пикфорд справился и с ударом Де Брюйне, и с добиванием Силвы.

Давление гостей все-таки принесли свои плоды. Мейсон Холгейт и Майкл Кин не сумели толком прервать передачу Силвы во вратарскую, откуда Фил Фоден поразил цель — 0:1.

"Сити" мог и упустить победу. Эдерсон остановил прорыв Ришарлисона, но тут же Родри совершил движение, похожее на игру рукой. К счастью для "горожан", пенальти не был назначен.

"Сити" не мог позволить себе потерять очки в этом матче, учитывая критическую дистанцию до преследующего "Ливерпуля". "Горожане" медленно душили свою жертву и все же добились своего.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 22:30

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Последние комментарии:




  1. faterlend 26.02.2022 22:39 # faterlend
    вертолеты сбиваются пачками, куча видео подтверждений

    пидорашка - потерь нет, только хуй во рту

    (ответить)

  2. b84 26.02.2022 22:38 # b84
    Вилсаком красавчик просто, не ожидал
    https://www.youtube.com/watch?v=L36eZdcd7CU

    (ответить)

  3. j-silver 26.02.2022 22:37 # j-silver
    "русские не заходят в населенные пункты, мы им нахрен не нужны, они идут на Киев. Им нужны те, кто там сидят в правительстве."

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  4. faterlend 26.02.2022 22:37 # faterlend
    26.02.2022 22:30 #
    ganinilyha

    Если бы РФ воевала против рядовых граждан, уже бы давно ваши города смели, факт. И ваших этих безоружных за один выстрел бы на тот свет смели. Лишние смерти никому не нужны. Фашисты, фашисты.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1

    тупая фашисткая пидорашка, никто не спорит, что вы можете тополями сравнять украинские города с землей, но у вас мразей цель сделать красивую картинку, иначе вас вообще уцничтожит мир.

    вы уже изгои, а если Киев будет как грозный - вас тварей вообще на сотни лет ни одна страна не пустит.

    но красивую картинку у вас уже сделать неполучается, поэтому с каждым часом хуйло сходит с ума все больше и атаки все сильнее

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  5. j-silver 26.02.2022 22:37 # j-silver
    виктор андрусив - зам.министра мвд украины.
    заявил что расстреляли 60 человек, в том числе семью из 5 человек (из них 3 детей) как диверсантов
    60 человек украинцев!!!

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  6. true-manc 26.02.2022 22:36 # true-manc
    > Кадыров сдал назад: "Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон".

    ахахахахахахаха, ору с обосравшихся пидорашек)))

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  7. live-juve 26.02.2022 22:35 # live-juve
    сити купили судью, который не поставил 100% пеналь...

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  8. true-manc 26.02.2022 22:35 # true-manc
    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул и роися на страпоне!!!

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  9. true-manc 26.02.2022 22:34 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  10. faterlend 26.02.2022 22:34 # faterlend
    ак сообщает украинское издание УНИАН, «Стингером» сбит вертолет в Каховке.

    эхэхэх, потерь нет, да пидорашки)))

    смотрим видео

    https://t.me/c/1754252633/3851

    Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1#c7513082

    (ответить)

  11. moneycity 26.02.2022 22:34 # moneycity
    КОРОЛИ!!
    СЛАВА УКРАИНЕ!

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