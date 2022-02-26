"Сити" вырвал победу у "Эвертона" благодаря голу Фодена
"Манчестер Сити" вырвал победу 0:1 в гостях у "Эвертона" и восстановил шестиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.
Из-за полученной на тренировке травмы паха Доминик Калверт-Левин не попал в заявку "ирисок". Его место в стартовом составе занял Абдулай Дукуре.
В стартовый состав "горожан" вернулся Джон Стоунс, заменив Кайла Уолкера.
В первом тайме гости владели мячом и территорией, однако дальний выстрел Кевина Де Брюйне и слабенький удар Бернарду Силвы из пределов — это все, что им удалось создать.
"Эвертон" до перерыва пара раз показал зубы, пытаясь отвечать резко, но особых проблем Эдерсону тоже не доставил.
Во втором тайме "Сити" усилил натиск. "Ириски" были вынуждены целиком сосредоточиться на обороне, но защищались дисциплинированно и без паники.
Реальный шанс открыть счет был у "горожан" на 67-й минуте, но Джордан Пикфорд справился и с ударом Де Брюйне, и с добиванием Силвы.
Давление гостей все-таки принесли свои плоды. Мейсон Холгейт и Майкл Кин не сумели толком прервать передачу Силвы во вратарскую, откуда Фил Фоден поразил цель — 0:1.
"Сити" мог и упустить победу. Эдерсон остановил прорыв Ришарлисона, но тут же Родри совершил движение, похожее на игру рукой. К счастью для "горожан", пенальти не был назначен.
"Сити" не мог позволить себе потерять очки в этом матче, учитывая критическую дистанцию до преследующего "Ливерпуля". "Горожане" медленно душили свою жертву и все же добились своего.
"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
26.02.2022 22:30
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Последние комментарии:
вертолеты сбиваются пачками, куча видео подтверждений
пидорашка - потерь нет, только хуй во рту
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Вилсаком красавчик просто, не ожидал
https://www.youtube.com/watch?v=L36eZdcd7CU
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"русские не заходят в населенные пункты, мы им нахрен не нужны, они идут на Киев. Им нужны те, кто там сидят в правительстве."
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26.02.2022 22:30 #
ganinilyha
Если бы РФ воевала против рядовых граждан, уже бы давно ваши города смели, факт. И ваших этих безоружных за один выстрел бы на тот свет смели. Лишние смерти никому не нужны. Фашисты, фашисты.
Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1
тупая фашисткая пидорашка, никто не спорит, что вы можете тополями сравнять украинские города с землей, но у вас мразей цель сделать красивую картинку, иначе вас вообще уцничтожит мир.
вы уже изгои, а если Киев будет как грозный - вас тварей вообще на сотни лет ни одна страна не пустит.
но красивую картинку у вас уже сделать неполучается, поэтому с каждым часом хуйло сходит с ума все больше и атаки все сильнее
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виктор андрусив - зам.министра мвд украины.
заявил что расстреляли 60 человек, в том числе семью из 5 человек (из них 3 детей) как диверсантов
60 человек украинцев!!!
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> Кадыров сдал назад: "Мы шокированы, дон, что у украинцев столько оружия, дон, и у нас теперь нет желания воевать против Украины, дон".
ахахахахахахаха, ору с обосравшихся пидорашек)))
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сити купили судью, который не поставил 100% пеналь...
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КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул и роися на страпоне!!!
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КОРОЛИ!!!
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ак сообщает украинское издание УНИАН, «Стингером» сбит вертолет в Каховке.
эхэхэх, потерь нет, да пидорашки)))
смотрим видео
https://t.me/c/1754252633/3851
Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1#c7513082
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КОРОЛИ!!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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