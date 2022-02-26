Эриксен: "Я счастливейший человек"

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен поделился ощущениями от своего дебюта за "Брентфорд".

В субботу Эриксен, перенесший остановку сердца на Евро-2020 прошлым летом, официально дебютировал за "Брентфорд", под оглушительные аплодисменты появившись на замену в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

И хотя "пчелы" этот матч проиграли со счетом 0:2, 30-летний датчанин испытал незабываемые ощущения.

"Если отбросить результат, то я счастливейший человек. Это удивительное чувство, когда ты вернулся после всего того, через что прошел я".

"Томас (Франк) мне особо ничего не говорил, когда я выходил на замену. Мы и так разговаривали каждый день на протяжении последних недель. Он просто сказал: "Удачи и наслаждайся игрой", — сообщил Эриксен Sky Sports.


Метки Брентфорд, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 22:00

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  1. ray-black 26.02.2022 22:05 # ray-black
    Удачи Кристиану. Пусть набирает форму и возвращается к нам.

    (ответить)

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