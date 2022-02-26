Эриксен: "Я счастливейший человек"

Полузащитник Кристиан Эриксен поделился ощущениями от своего дебюта за "Брентфорд".

В субботу Эриксен, перенесший остановку сердца на Евро-2020 прошлым летом, официально дебютировал за "Брентфорд", под оглушительные аплодисменты появившись на замену в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



И хотя "пчелы" этот матч проиграли со счетом 0:2, 30-летний датчанин испытал незабываемые ощущения.



"Если отбросить результат, то я счастливейший человек. Это удивительное чувство, когда ты вернулся после всего того, через что прошел я".



"Томас (Франк) мне особо ничего не говорил, когда я выходил на замену. Мы и так разговаривали каждый день на протяжении последних недель. Он просто сказал: "Удачи и наслаждайся игрой", — сообщил Эриксен Sky Sports.