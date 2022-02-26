Конте: "Моя система начинает работать"

После победы 0:4 над "Лидсом" наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заключил, что его игровая модель начинает работать.

В субботу "Тоттенхэм" реабилитировался за поражение 1:0 от "Бернли" несколькими днями ранее, и особенно Конте впечатлил первый гол, когда Мэтт Дохерти замкнул фланговый прострел Райана Сессеньона в штрафную.



"Когда один вингбек создает момент, а другой вингбек забивает, это является признаком моей системы. Это случилось впервые. Это означает, что система начинает работать".



"Сегодня мы провели очень хороший матч, показали хороший футбол, но прежде всего сегодня я хотел увидеть правильный дух, правильный характер, правильное желание сражаться, отбирать мяч и выигрывать дуэли против команды, которая в этом мастер".



"Они много прессингуют и вступают в дуэли на каждом участке, в каждой зоне поля".



"Сегодня я сказал об этом своим игрокам. Я хотел увидеть ответы — не только в футбольных аспектах".



"Обычно мои команды сильны. Это касается не только футбола, в который они играют, но и силы духа, силы желания. Наш соперник должен знать это".



"Мы работали над этим аспектом, и я просил показать это сегодня, особенно после поражения против "Бернли", когда соперник превзошел нас в желании. Я просил ответы от своих игроков и сегодня их получил", — цитирует Конте Evening Standard.