"Юнайтед" снова не справился с "Уотфордом"

"Уотфорд" второй раз за сезон разочаровал "Манчестер Юнайтед", к домашней победе 4:1 в ноябре приплюсовав ничью на "Олд Траффорд" — 0:0.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели свой шанс в старте "красных дьяволов" получили Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Энтони Эланга, заменив Люка Шоу, Харри Магуайра, Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда.



Наставник "шершней" Рой Ходжсон лишь поменял Кико Фемению на Джереми Нгакиа.



Матч начался с попадания Криштиану Роналду в штангу. А на 12-й минуте Бруну Фернандеш был выведен один на один, но не смог пробить голкипера гостей Бена Фостера.



Спустя еще три минуты Роналду с линии вратарской замкнул прострел Теллеса, но гол Криштиану не был засчитан из-за офсайда.



"Юнайтед" продолжали диктовать игру и до перерыва создал еще несколько моментов, но первый тайм завершил со всего одним попаданием в створ — прицел напрочь сбился у хозяев.



Во втором тайме "дьяволы" продолжили утюжить своего соперника, но у Роналду игра не ладилась, мяч упорно не шел в ворота Фостера, а попытки упасть в штрафной "Уотфорда" не впечатляли рефери.



В итоге гости выстояли, добыв ценное в плане борьбы за выживание очко. А вот хозяев ничья совершенно не устраивает, так как снижает их шансы удержаться на четвертом месте.



"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче