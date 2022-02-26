"Юнайтед" снова не справился с "Уотфордом"

Криштиану Роналду "Уотфорд" второй раз за сезон разочаровал "Манчестер Юнайтед", к домашней победе 4:1 в ноябре приплюсовав ничью на "Олд Траффорд" — 0:0.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели свой шанс в старте "красных дьяволов" получили Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Энтони Эланга, заменив Люка Шоу, Харри Магуайра, Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда.

Наставник "шершней" Рой Ходжсон лишь поменял Кико Фемению на Джереми Нгакиа.

Матч начался с попадания Криштиану Роналду в штангу. А на 12-й минуте Бруну Фернандеш был выведен один на один, но не смог пробить голкипера гостей Бена Фостера.

Спустя еще три минуты Роналду с линии вратарской замкнул прострел Теллеса, но гол Криштиану не был засчитан из-за офсайда.

"Юнайтед" продолжали диктовать игру и до перерыва создал еще несколько моментов, но первый тайм завершил со всего одним попаданием в створ — прицел напрочь сбился у хозяев.

Во втором тайме "дьяволы" продолжили утюжить своего соперника, но у Роналду игра не ладилась, мяч упорно не шел в ворота Фостера, а попытки упасть в штрафной "Уотфорда" не впечатляли рефери.

В итоге гости выстояли, добыв ценное в плане борьбы за выживание очко. А вот хозяев ничья совершенно не устраивает, так как снижает их шансы удержаться на четвертом месте.

"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 26.02.2022 21:00 # skychnie-oboi
    Кадыровцы даже не знают что такое война РЕАЛЬНАЯ.Это не понты колотить в танцах на камеру.В Киеве пцц что творится - там уже дети скоро будут стрелять с Джавелинов.Куда там еще этих немытых - это не в Москве Ивана прижимать на ГОП СТОП.

    Это не шутки.

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  2. faterlend 26.02.2022 20:59 # faterlend
    У ВСУ новый трофей, бронемашина "Тайфун" захваченная у оккупанта.

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  3. progressive 26.02.2022 20:59 # progressive
    true-manc

    Прибалтика принадлежит гражданам стран Балтии, а не хуете с птичьми правами вроде тебе подобного ватного биомусора
    Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1#c7512876

    4 часа езды и я постучу тебе по епалу своим паспортом гражданина. Ну а ты в свою очередь, принесешь публичное извинение всему Фаплу за диз.инфо. Я не шучу братишка, за высер придётся ответить.

    (ответить)

  4. faterlend 26.02.2022 20:57 # faterlend
    6.02.2022 20:55 #
    mufc1994

    Вуахах и что это 6лять?)) норм ВСУ долбят по своим домам, безвиз

    Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1#c7512906

    какая же конченая пидорашка

    (ответить)

  5. faterlend 26.02.2022 20:56 # faterlend
    &#9889;&#65039;Европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования, запланированные под ее эгидой в России.

    обоссаные не мытые изгои

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  6. liverfun 26.02.2022 20:56 # liverfun
    У аснла на 3 игре меньше, возможно артета и затащит их в лч, там же одна апл осталась, остальные турниры покинули

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  7. mufc1994 26.02.2022 20:55 # mufc1994
    Разведка определила местонахождение Александра Турчинова. Взятие его живым является целью номер один.

    (ответить)

  8. faterlend 26.02.2022 20:52 # faterlend
    Instagram начал ставить метки "СМИ, которым руководит Россия" медиа-проектам РФ, таким как РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Россия Today.

    Похоже, эту соцсеть в РФ закроют следующей после Facebook (https://t.me/KlymenkoTime/45154).

    чебурнет

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  9. jokerz 26.02.2022 20:52 # jokerz
    Не ведитесь на инфошум. Свинорейхи вам хоть что расскажут

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  10. faterlend 26.02.2022 20:50 # faterlend
    очередное попадание в жилой дом в Сумах, ебанные пидорашки

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  11. jokerz 26.02.2022 20:49 # jokerz
    Ну и отметайте инфошум. Все в мире, кому надо, оценили насколько четко работают ВС РФ. В Югославии ебашили все и вся. Как бы не хотели свинорейхи, ВС РФ во главу угла ставит защиту мирного населения.

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  12. true-manc 26.02.2022 20:48 # true-manc
    > Калининградский губернатор показал, как российские самолеты будут летать из Калининграда в Москву

    ахахахахаха, какой же пздц ждет эксклав россиянский, загнутся все суперпедики калининградские, нааааайс)))

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  13. jokerz 26.02.2022 20:46 # jokerz
    Зрите в корень. Чем громче визжат свинорейхи, тем ближе их конец.
    Спецназ Кадырова поработает в заблокированных городах, возьмет все ключевые точки и все. Жаль парней, которые полягут, так как шансов у парня с автоматом ровно ноль против хорошо подготовленного бойца.

    Другое дело, если это не знаменитая многоходовочка, то пиздец.

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  14. shakur 26.02.2022 20:45 # shakur
    МИД России: блять, толпа украинцев с луками бежит в сторону Москвы.

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  15. faterlend 26.02.2022 20:45 # faterlend
    уже час утюжат Харьков, стелка дрожжат

    руснявые пидорашки ебанные

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  16. mancunia-planet 26.02.2022 20:43 # mancunia-planet
    Мудаки сука! Всё, Рангника нахуй с глаз! Рэша сжечь к ебеням. Рона в дом престарелых. Позор просто в очередной раз! Поебота а не команда, заибале уже инвалиды!

    (ответить)

  17. alexomck 26.02.2022 20:38 # alexomck
    "Мы можем поговорить насчёт Путина. Я был у него дома, когда он не определился насчет своего поста в России. Он мог перейти в "Арсенал" бесплатно".

    (с) Арсен Венгер

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  18. true-manc 26.02.2022 20:37 # true-manc
    IP: 88.198.18.47
    Хост: fapl.ru
    Страна: Germany
    Название провайдера:HETZNER-RZ-NBG-NET

    фапл, как немецкий сайт, действующий в юрисдикции евросоюза, должен наложить санкции на пидорашек, особенно на сторонников путинской агресии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/91640/?c=1

    Пихайло, ау

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  19. englandonelove 26.02.2022 20:35 # englandonelove
    Ебааа хвалёных кадыровцев уже на бутылку садят
    Скоро и Чечня освободится от русского мира

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  20. superperez101 26.02.2022 20:34 # superperez101
    ну вроде как никто не видит, даже тупые ббезвизы и упоротые националисты что украина вовсю использует последнюю надежду - упор на гражданское население
    рашка свою очередь до последнего старается минимизоровать гибель последних
    победит в итоге путен
    пострадают обычный налогоплательщик
    что в рассеи что в украине

    и пока одни воют что их бомбят а другие кричат что бомбят недостаточно, америкосы делают бабки, и ссут на плебеев из третьего мира попивая коньяк

    (ответить)

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