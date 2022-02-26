"Юнайтед" снова не справился с "Уотфордом"
"Уотфорд" второй раз за сезон разочаровал "Манчестер Юнайтед", к домашней победе 4:1 в ноябре приплюсовав ничью на "Олд Траффорд" — 0:0.
Относительно выезда в Мадрид посреди недели свой шанс в старте "красных дьяволов" получили Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич и Энтони Эланга, заменив Люка Шоу, Харри Магуайра, Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда.
Наставник "шершней" Рой Ходжсон лишь поменял Кико Фемению на Джереми Нгакиа.
Матч начался с попадания Криштиану Роналду в штангу. А на 12-й минуте Бруну Фернандеш был выведен один на один, но не смог пробить голкипера гостей Бена Фостера.
Спустя еще три минуты Роналду с линии вратарской замкнул прострел Теллеса, но гол Криштиану не был засчитан из-за офсайда.
"Юнайтед" продолжали диктовать игру и до перерыва создал еще несколько моментов, но первый тайм завершил со всего одним попаданием в створ — прицел напрочь сбился у хозяев.
Во втором тайме "дьяволы" продолжили утюжить своего соперника, но у Роналду игра не ладилась, мяч упорно не шел в ворота Фостера, а попытки упасть в штрафной "Уотфорда" не впечатляли рефери.
В итоге гости выстояли, добыв ценное в плане борьбы за выживание очко. А вот хозяев ничья совершенно не устраивает, так как снижает их шансы удержаться на четвертом месте.
"Манчестер Юнайтед" — "Уотфорд". Отчет о матче
26.02.2022 20:00
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Последние комментарии:
Кадыровцы даже не знают что такое война РЕАЛЬНАЯ.Это не понты колотить в танцах на камеру.В Киеве пцц что творится - там уже дети скоро будут стрелять с Джавелинов.Куда там еще этих немытых - это не в Москве Ивана прижимать на ГОП СТОП.
Это не шутки.
(ответить)
У ВСУ новый трофей, бронемашина "Тайфун" захваченная у оккупанта.
(ответить)
true-manc
Прибалтика принадлежит гражданам стран Балтии, а не хуете с птичьми правами вроде тебе подобного ватного биомусора
Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1#c7512876
4 часа езды и я постучу тебе по епалу своим паспортом гражданина. Ну а ты в свою очередь, принесешь публичное извинение всему Фаплу за диз.инфо. Я не шучу братишка, за высер придётся ответить.
(ответить)
6.02.2022 20:55 #
mufc1994
Вуахах и что это 6лять?)) норм ВСУ долбят по своим домам, безвиз
Источник: http://fapl.ru/posts/91643/?c=1#c7512906
какая же конченая пидорашка
(ответить)
⚡️Европейская конфедерация волейбола приостановила все соревнования, запланированные под ее эгидой в России.
обоссаные не мытые изгои
(ответить)
У аснла на 3 игре меньше, возможно артета и затащит их в лч, там же одна апл осталась, остальные турниры покинули
(ответить)
Разведка определила местонахождение Александра Турчинова. Взятие его живым является целью номер один.
(ответить)
Instagram начал ставить метки "СМИ, которым руководит Россия" медиа-проектам РФ, таким как РИА Новости, Вечерний Ургант, ТАСС, Россия Today.
Похоже, эту соцсеть в РФ закроют следующей после Facebook (https://t.me/KlymenkoTime/45154).
чебурнет
(ответить)
Не ведитесь на инфошум. Свинорейхи вам хоть что расскажут
(ответить)
очередное попадание в жилой дом в Сумах, ебанные пидорашки
(ответить)
Ну и отметайте инфошум. Все в мире, кому надо, оценили насколько четко работают ВС РФ. В Югославии ебашили все и вся. Как бы не хотели свинорейхи, ВС РФ во главу угла ставит защиту мирного населения.
(ответить)
> Калининградский губернатор показал, как российские самолеты будут летать из Калининграда в Москву
ахахахахаха, какой же пздц ждет эксклав россиянский, загнутся все суперпедики калининградские, нааааайс)))
(ответить)
Зрите в корень. Чем громче визжат свинорейхи, тем ближе их конец.
Спецназ Кадырова поработает в заблокированных городах, возьмет все ключевые точки и все. Жаль парней, которые полягут, так как шансов у парня с автоматом ровно ноль против хорошо подготовленного бойца.
Другое дело, если это не знаменитая многоходовочка, то пиздец.
(ответить)
МИД России: блять, толпа украинцев с луками бежит в сторону Москвы.
(ответить)
уже час утюжат Харьков, стелка дрожжат
руснявые пидорашки ебанные
(ответить)
Мудаки сука! Всё, Рангника нахуй с глаз! Рэша сжечь к ебеням. Рона в дом престарелых. Позор просто в очередной раз! Поебота а не команда, заибале уже инвалиды!
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"Мы можем поговорить насчёт Путина. Я был у него дома, когда он не определился насчет своего поста в России. Он мог перейти в "Арсенал" бесплатно".
(с) Арсен Венгер
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IP: 88.198.18.47
Хост: fapl.ru
Страна: Germany
Название провайдера:HETZNER-RZ-NBG-NET
фапл, как немецкий сайт, действующий в юрисдикции евросоюза, должен наложить санкции на пидорашек, особенно на сторонников путинской агресии.
Источник: http://fapl.ru/posts/91640/?c=1
Пихайло, ау
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Ебааа хвалёных кадыровцев уже на бутылку садят
Скоро и Чечня освободится от русского мира
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ну вроде как никто не видит, даже тупые ббезвизы и упоротые националисты что украина вовсю использует последнюю надежду - упор на гражданское население
рашка свою очередь до последнего старается минимизоровать гибель последних
победит в итоге путен
пострадают обычный налогоплательщик
что в рассеи что в украине
и пока одни воют что их бомбят а другие кричат что бомбят недостаточно, америкосы делают бабки, и ссут на плебеев из третьего мира попивая коньяк
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