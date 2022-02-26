Бьелса: "То, что я предлагаю, не работает"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса признал, что его методы перестали работать.

Второй сезон "Лидса" в Премьер-Лиге рискует закончиться плачевно. Будучи самой пропускающей командой в дивизионе, в субботу подопечные Бьелсы уступили дома "Тоттенхэму" со счетом 0:4.



В прошлом сезоне Марсело без устали хвалили за яркий, пускай и временами авантюрный, атакующий футбол, но сейчас это перестало быть проблемой для соперников.



"Думаю, результат справедлив. Нам удалось поправить некоторые вещи, но мы так и не смогли диктовать игру".



"Должен признать, когда соперник дает нам отпор, то, что я предлагаю, не работает", — сообщил Бьелса BT Sport.