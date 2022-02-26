Кейн и Сон — самая результативная связка в истории Премьер-Лиги

Нападающие "Тоттенхэма" Харри Кейн и Сон Хен Мин стали самой результативной связкой в истории Премьер-Лиги.

Ранее днем "Тоттенхэм" победил на выезде "Лидс" со счетом 0:4, и довершил этот разгром гол Сона, которому ассистировал Кейн.



Это был уже 37-й гол, что Сон забил с передачи Кейна или Кейн с передачи Сона. Теперь это новый рекорд Премьер-Лиги.



Добавим, что авторами предыдущего достижения были легенды "Челси" Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард (36 голов с передач друг друга).