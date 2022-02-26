Кейн и Сон — самая результативная связка в истории Премьер-Лиги

Харри Кейн и Сон Хен Мин Нападающие "Тоттенхэма" Харри Кейн и Сон Хен Мин стали самой результативной связкой в истории Премьер-Лиги.

Ранее днем "Тоттенхэм" победил на выезде "Лидс" со счетом 0:4, и довершил этот разгром гол Сона, которому ассистировал Кейн.

Это был уже 37-й гол, что Сон забил с передачи Кейна или Кейн с передачи Сона. Теперь это новый рекорд Премьер-Лиги.

Добавим, что авторами предыдущего достижения были легенды "Челси" Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард (36 голов с передач друг друга).


Метки Кейн, Премьер-Лига, рекорды, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 842

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 26.02.2022 18:55 # tigerpool
    Жаль для них, что пользы ноль от этих мячей в плане трофеев

    (ответить)

  2. chelsea88 26.02.2022 18:16 # chelsea88
    Гомогуннерасты опять завидовать будут.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: