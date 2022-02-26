"Тоттенхэм" сокрушил беззащитный "Лидс"
"Тоттенхэм" отвел душу на "Лидсе", огорчив своего соперника четырьмя безответными голами.
В стартовый состав "белых" вернулись защитники Робин Кох и Диего Льоренте, заменив Матеуша Клиха и Родриго.
У "шпор" Мэтт Дохерти и Харри Уинкс появились вместо Эмерсона Рояла и Харри Уинкса.
"Лидс" на правах хозяев бодро начал матч. На третьей минуте Паскаль Стрейк едва не открыл счет, головой пробив мимо дальнего угла ворот.
Гости играли осторожно, но практически их первая вразумительная атака обернулась голом. На 10-й минуте Райан Сессеньон убежал в прорыв по левому флангу, а затем сделал прострел в штрафную на подключившегося параллельным курсом Дохерти — 0:1.
Спустя пять минут "Тоттенхэм" удвоил свое преимущество. Деян Кулусевски совершил рывок внутри штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот — 0:2.
Почти сразу Кох отметился ударом в штангу ворот Уго Льориса, а через несколько минут "белые" пропустили еще раз. Пьер-Эмиль Хейбьерг мягко набросил мяч к дальней штанге, где Харри Кейн пробил в касание ногой — 0:3.
Поведя в разницей в три гола, "шпоры" позволили себе ослабить хватку. "Лидс" смог пощупать мяч, но никаких дивидендов от этого не извлекал. После перерыва игра почти не изменилась.
На 61-й минуте гости имели два момента в одной атаке, однако сперва Илан Мелье, а затем его защитник не позволили счету измениться.
На 76-й минуте Стюарт Даллас мог воспользоваться ошибкой Льориса на выходе, но пас на партнера не отдал, а с ударом запоздал и был накрыт соперником.
И все-таки второй тайм не остался без голов. На 85-й минуте Кейн сделал заброс вперед на Сона Хен Мина, который ворвался в штрафную и сильным ударом пробил Мелье — 0:4.
Венцом матча стал удар Рафиньо со штрафного в штангу — гол престижа не случился.
Барахлящий "Лидс" оказался удобным соперником, чтобы "Тоттенхэм" смог чуть реабилитироваться за последние неудачи и поправить уверенность в себе.
"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
26.02.2022 17:25
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Последние комментарии:
"Готов за нас воевать? - Готов": Полонені російські танкісти в Харкові готові воювати проти ЗС РФ.
Ну вояки з них певно таки собі, але в чомусь можуть бути корисні, наприклад можуть своїм прикладом заохочувати інших товарищів переходити на бік України, щоб не стати перегноєм з клеймом рашиста-путініста.
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россия на страпоне!!!
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США видят признаки "жизнеспособного" украинского сопротивления — представитель Минобороны США
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Без свифт мы загнемся. И это ещё не конец
(ответить)
❓Ходят слухи, что Министерство развития РФ разослало письмо IT-компаниям и представителям госструктур. В нём рекомендуют скачать с GitHub, других сайтов и репозиториев всё, что нужно для обеспечения работы.
Я не получил ни одного подтверждения правдивости письма, но не сомневаюсь, что возможно всё. Учитывая, что уже произошло, какие-то блокировки на фоне реальной войны — это мелочь. И если это произойдёт — никто не удивится.
Если вы разработчик — вам мои советы не нужны. А для всех остальных — ниже парочка инструкций, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы обезопасить свои данные:
• Установите хороший VPN. На iPhone подойдёт Nord VPN (https://nordvpn.com/ru/download/ios/), на Mac и Windows TunnelBear (https://www.tunnelbear.com/download), на Android ExpressVPN (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.expressvpn.vpn&;hl=en&gl=US). Помните: лучше пользоваться платным, потому что бесплатные сервисы зарабатывают на ваших данных и трафике.
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если не ошибаюсь, связка Сон и Кейн стала рекордсменом по количеству голов.
Лидс, на выход!
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Примечательный момент касательно освещения российскими СМИ войны в Украине.
Почти все российские военкоры находятся в «ЛДНР» и освещают боевых действий там. Хотя очевидно, что это не главный театр военных действий.
А вот под Киевом, Мелитополем или Херсоном никого нет.
Освещаются боевые в Украине (кроме Донбасса) скупо. Пытаются создать впечатление, что идёт не полноценная война, а просто «спецоперация» по принуждению к «денацификации», плюс тезис, что «сопротивление оказывают не ВСУ, а националисты».
По итогу единственным СМИ, которое показало кадры участия российских войск в бою под Киевом оказалось CNN (см видео).
Очевидно, что при затягивании военных действий выдерживать такую же тактику их освещения будет все труднее.
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а что еще от пидорашек взять
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Кацапы, как дела?? Начинаете принимать жаренных бурятов?
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https://t.me/kharkivlife1/20941
Раненные после обстрела Градами нацисты - жители посёлка Сартана, что под Мариуполем.
Им повезло.
Трое их соседей навеки простились с жизнью из за желания Путина освободить Украину от нацистов.
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пидорашки целый день обстреливают Харьков, канонада не замолкает... аж окна дрожат, но украинцы не должны радоваться, когда будут выкладывать фото мертвых пидорашек, пришедших захватить страну
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COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
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Россию отключают от SWIFT
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пидорашка
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