"Тоттенхэм" сокрушил беззащитный "Лидс"

"Тоттенхэм" отвел душу на "Лидсе", огорчив своего соперника четырьмя безответными голами.

В стартовый состав "белых" вернулись защитники Робин Кох и Диего Льоренте, заменив Матеуша Клиха и Родриго.



У "шпор" Мэтт Дохерти и Харри Уинкс появились вместо Эмерсона Рояла и Харри Уинкса.



"Лидс" на правах хозяев бодро начал матч. На третьей минуте Паскаль Стрейк едва не открыл счет, головой пробив мимо дальнего угла ворот.



Гости играли осторожно, но практически их первая вразумительная атака обернулась голом. На 10-й минуте Райан Сессеньон убежал в прорыв по левому флангу, а затем сделал прострел в штрафную на подключившегося параллельным курсом Дохерти — 0:1.



Спустя пять минут "Тоттенхэм" удвоил свое преимущество. Деян Кулусевски совершил рывок внутри штрафной, а затем пробил в ближний угол ворот — 0:2.



Почти сразу Кох отметился ударом в штангу ворот Уго Льориса, а через несколько минут "белые" пропустили еще раз. Пьер-Эмиль Хейбьерг мягко набросил мяч к дальней штанге, где Харри Кейн пробил в касание ногой — 0:3.



Поведя в разницей в три гола, "шпоры" позволили себе ослабить хватку. "Лидс" смог пощупать мяч, но никаких дивидендов от этого не извлекал. После перерыва игра почти не изменилась.



На 61-й минуте гости имели два момента в одной атаке, однако сперва Илан Мелье, а затем его защитник не позволили счету измениться.



На 76-й минуте Стюарт Даллас мог воспользоваться ошибкой Льориса на выходе, но пас на партнера не отдал, а с ударом запоздал и был накрыт соперником.



И все-таки второй тайм не остался без голов. На 85-й минуте Кейн сделал заброс вперед на Сона Хен Мина, который ворвался в штрафную и сильным ударом пробил Мелье — 0:4.



Венцом матча стал удар Рафиньо со штрафного в штангу — гол престижа не случился.



Барахлящий "Лидс" оказался удобным соперником, чтобы "Тоттенхэм" смог чуть реабилитироваться за последние неудачи и поправить уверенность в себе.



"Лидс" — "Тоттенхэм". Отчет о матче