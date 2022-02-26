Стейвли: "Ботман и Лингард хотели перейти в "Ньюкасл"

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли поведала, что защитник "Лилля" Свен Ботман и вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хотели перейти к "сорокам" в январе.

Как известно, "Ньюкасл" потратился больше всех в Премьер-Лиге во время зимнего трансферного окна, однако "сороки" могли совершить и больше приобретений.



"Вступая в трансферное окно, мы занимали 19-е место. Поэтому нам приходилось работать на неликвидном рынке, чему добавлял сложности COVID-19. Клубы не хотели продавать из-за неопределенности насчет будущего".



"Нам приходилось вдохновлять игроков. Мы говорили: "Это будет безопасное место для тебя, мы оправдаем ожидания и вырастем".



"Некоторые отчаянно хотели перейти к нам — вроде Свена (Ботмана), который до сих пор открыто об этом рассуждает".



"Мы показали, что можем справиться с этим, оставаясь верными своему плану. А если кто-то нас критикует за то, что в последний день мы пытались заполучить Джесси (Лингарда), то я скажу вам, что Джесси хотел перейти к нам".



"Мы сделали все возможное. Мы никогда не опускали руки. Мы не переставали трудиться — от начала и до конца", — сообщила Стейвли The Athletic.