Рой Кин посоветовал "Юнайтед" Симеоне

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

В данный момент "Юнайтед" находится в поисках своего четвертого постоянного наставника с момента ухода сэра Алекса в 2013 году.



С переездом на "Олд Траффорд" связывают Маурисио Почеттино и Эрика Тен Хага, однако Кин хочет, чтобы его бывший клуб обрати внимание на такую сильную и жесткую личность, как Симеоне.



"Кто бы подошел "Юнайтед"? Может быть, Симеоне, у него правильный характер. Сейчас у него сложный период в "Атлетико", и его пребывание в клубе, возможно, заканчивается".



"Пойдите и заберите его. Симеоне — большая личность. Он добился великих вещей, у него замечательный характер. Он не церемонится с игроками. Возможно, назначение кого-нибудь вроде него сработает".



"В "Юнайтед" не все так плохо — есть и хорошие вещи, но им нужен тренер. Если с тренером нет порядка, то остальное просто развалится", — цитирует Кина Daily Mirror.