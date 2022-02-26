Рой Кин посоветовал "Юнайтед" Симеоне

Диего Симеоне Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал "красным дьяволам" подумать о приглашении главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

В данный момент "Юнайтед" находится в поисках своего четвертого постоянного наставника с момента ухода сэра Алекса в 2013 году.

С переездом на "Олд Траффорд" связывают Маурисио Почеттино и Эрика Тен Хага, однако Кин хочет, чтобы его бывший клуб обрати внимание на такую сильную и жесткую личность, как Симеоне.

"Кто бы подошел "Юнайтед"? Может быть, Симеоне, у него правильный характер. Сейчас у него сложный период в "Атлетико", и его пребывание в клубе, возможно, заканчивается".

"Пойдите и заберите его. Симеоне — большая личность. Он добился великих вещей, у него замечательный характер. Он не церемонится с игроками. Возможно, назначение кого-нибудь вроде него сработает".

"В "Юнайтед" не все так плохо — есть и хорошие вещи, но им нужен тренер. Если с тренером нет порядка, то остальное просто развалится", — цитирует Кина Daily Mirror.


Метки Атлетико, Кин, Манчестер Юнайтед, Симеоне, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 16:00

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  1. liverpool888 26.02.2022 17:06 # liverpool888
    То есть Конте, который выигрывал АПЛ с Челси и серию А с двумя разными командами не подходит по стилю Юнайтед, а автобусный Атлетико Симеоне подходит? Сколько раз Диего выиграл Ла Лигу? Его футбол вдохновлял в определенный период, но он уже который год деградирует.
    Атлетико с теми вливаниями, которые они делают при Симеоне, могли бы получить яркий поставленный футбол с теми же результатами.

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  2. mancunia-planet 26.02.2022 16:02 # mancunia-planet
    Не, Рой. Он не пойдёт, да его и не позовут.

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