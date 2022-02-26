Лэмпард рассказал, как Гвардиола убедил его вернуться к работе

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" убедил его вернуться к тренерской работе после увольнения из "Челси".

Лэмпард был уволен из "Челси" в январе 2021, и в низший момент карьеры начинающего тренера с Фрэнком связался Гвардиола.



Гвардиола поддержал своего коллегу и выразил уверенность, что Лэмпард еще добьется успеха на тренерском поприще. Фрэнк, чья команда в субботу играет как раз с "Сити", это очень ценит.



"Я испытываю огромное уважение к Пепу. Я противостоял ему как игрок, его команды были невероятны. Поэтому было замечательно установить с ним этот контакт, который, если честно, он сам и инициировал. Это по-настоящему открыло мне глаза на то, что делают тренеры топ-уровня".



"Я очень ценю то, что Пеп обратился ко мне, и мы коротко поговорили о различных вещах. Я предвкушаю встречу с ним", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.