Лэмпард рассказал, как Гвардиола убедил его вернуться к работе
Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" убедил его вернуться к тренерской работе после увольнения из "Челси".
Лэмпард был уволен из "Челси" в январе 2021, и в низший момент карьеры начинающего тренера с Фрэнком связался Гвардиола.
Гвардиола поддержал своего коллегу и выразил уверенность, что Лэмпард еще добьется успеха на тренерском поприще. Фрэнк, чья команда в субботу играет как раз с "Сити", это очень ценит.
"Я испытываю огромное уважение к Пепу. Я противостоял ему как игрок, его команды были невероятны. Поэтому было замечательно установить с ним этот контакт, который, если честно, он сам и инициировал. Это по-настоящему открыло мне глаза на то, что делают тренеры топ-уровня".
"Я очень ценю то, что Пеп обратился ко мне, и мы коротко поговорили о различных вещах. Я предвкушаю встречу с ним", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
26.02.2022 15:00
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КОРОЛИ!!!
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Лпсина протграет безнадежно ставьте жопу гейпенсов
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