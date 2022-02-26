Конте: "Я ненавижу проигрывать. "Тоттенхэм" не привык к этому"
Антонио Конте предположил, что "Тоттенхэм" не привык к тренерам с амбиции.
Конте был в ярости после поражения 1:0 от "Бернли" посреди недели, даже намекнув на возможный уход из "Тоттенхэма".
Антонио не собирается бросать "шпор", но понимает, что ситуация в клубе гораздо сложнее, нежели он себя представлял. Итальянец намерен вытравить дух вечных неудачников из Северного Лондона.
"Возможно, у себя в сердце, разуме, голове я думал, что ситуация здесь... Нет, не лучше, но клуб более готов сражаться и побеждать".
"Вместо этого я обнаружил ситуацию, где нам нужно работать. Нужно много работать — гораздо больше, чем я ожидал".
"Но за всю свою жизнь я никогда не боялся работы. Только через работу я достиг важного уровня в своей карьере. Когда я пришел сюда, то не просил ни о чем. Но в то же время клуб знал, что, приглашая меня, они приглашают важного тренера, а не среднего тренера".
"Я тот человек, который ненавидит проигрывать. Возможно, в этом клубе не привыкли к такого рода человеку. Но я именно такой".
"Я знаю, что это непросто. Но мы с клубом будем узнавать друг друга лучше и лучше, находя лучшие решения для создания кое-чего важного".
"Надеюсь, это последний раз, когда мы обсуждаем мои отношения с клубом. Повторюсь, мы с клубом в одной лодке", — цитирует Конте Evening Standard.
26.02.2022 14:00
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