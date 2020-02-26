Рангник: "Рэшфорд недоволен своей игрой"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд недоволен своей игровой формой.

24-летний Рэшфорд навлек на себя критику тусклой игрой против "Атлетико" в Лиге Чемпионов посреди недели. Это уже далеко не первый невыразительный матч Маркуса за последнее время.



Рангник отвергает предположения о каких-либо проблемах со здоровьем у Рэшфорда и пытается помочь подопечному, в том числе с помощью личных бесед.



"Он определенно не травмирован. У него определенно больше нет проблем с плечом. За последние пару недель мы много обсуждали Маркуса, и я лично разговаривал с ним. Мне нечего к этому добавить".



"Как и любой другой игрок, он просто должен проявлять себя, когда выходит на поле. Я практически уверен, что прямо сейчас он недоволен своей игрой, но пользы мало, если мы будем обсуждать это каждую неделю и спрашивать, счастлив ли он".



"Не вижу никаких причин, почему он не должен быть счастлив. В последнее время наши результаты хороши. Команда в целом находится в хорошей форме".



"Прямо сейчас он пытается обрести свою лучшую форму, чтобы показывать свою лучшую игру, и мы лишь стараемся помочь ему, насколько это возможно. Мы показываем ему видео, разговариваем с ним. На тренировках он очень хорош, поэтому он играет", — цитирует Рангника ESPN.