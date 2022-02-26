Тухель испытывает беспокойство из-за ситуации с Абрамовичем

Рулевой "Челси" Томас Тухель признался, что он и его игроки испытывают беспокойство из-за ситуации с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Согласно слухам, британские власти могут заставить Абрамовича продать "Челси" или даже конфискуют активы Романа в связи с вторжением российских войск на территорию Украины.



Тухель понимает, что санкции в отношении Абрамовича могут задеть и его, и это вызывает чувство тревоги у Томаса.



"Я в курсе всех этих сценариев, и я в курсе всех этих разговоров. Я бы хотел воспользоваться своим правом и не комментировать это, пока не будет принято решение. Но мы в курсе ситуации, и это отвлекает нас, тревожит нас".



"В какой-то степени я могу понять некоторые мнения, критичные мнения, касательно клуба, касательно нас, кто представляет клуб. Я могу понять это, и мы не можем полностью освободиться от этого".



"Мы, игроки и тренеры, не знаем, что на самом деле происходит. Может быть, люди поймут это. Мы не чувствуем себя ответственными за происходящее. Это ужасно, что сейчас происходит. Война в Европе была немыслима для меня многие годы. Влияние этого, влияние соответствующих разговоров ощутимы. Давайте проявим немного терпения и посмотрим, какие меры будут приняты", — цитирует Тухеля The Guardian.