Сборная Англии не будет звать Элангу
FA не планирует предлагать вингеру "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланге выступать за сборную Англии.
19-летний Эланга стал настоящей искрой в этом сезоне "Юнайтед", отметившись двумя голами в двух последних матчах, против "Лидса" и "Атлетико".
Эланга родился в Мальме и представляет молодежную сборную Швеции, однако живет в Англии с 12 лет и все еще имеет право перейти под знамена местной национальной команды.
Среди английских фанатов даже послышались призывы к FA переманить Элангу, однако Sky Sports утверждает, что Ассоциация не планирует этого делать.
Учитывая стремительных прогресс Эланги, его дебют на международном уровне среди взрослых — это лишь вопрос времени. К слову, Энтони также имеет право выступать и за сборную Камеруна.
26.02.2022 11:00
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Просто пожил 7 семь лет и уже может представлять целую страну? Какое-то странное правило
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