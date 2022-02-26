Сборная Англии не будет звать Элангу

FA не планирует предлагать вингеру "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланге выступать за сборную Англии.

19-летний Эланга стал настоящей искрой в этом сезоне "Юнайтед", отметившись двумя голами в двух последних матчах, против "Лидса" и "Атлетико".



Эланга родился в Мальме и представляет молодежную сборную Швеции, однако живет в Англии с 12 лет и все еще имеет право перейти под знамена местной национальной команды.



Среди английских фанатов даже послышались призывы к FA переманить Элангу, однако Sky Sports утверждает, что Ассоциация не планирует этого делать.



Учитывая стремительных прогресс Эланги, его дебют на международном уровне среди взрослых — это лишь вопрос времени. К слову, Энтони также имеет право выступать и за сборную Камеруна.