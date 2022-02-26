Сборная Англии не будет звать Элангу

Энтони Эланга FA не планирует предлагать вингеру "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланге выступать за сборную Англии.

19-летний Эланга стал настоящей искрой в этом сезоне "Юнайтед", отметившись двумя голами в двух последних матчах, против "Лидса" и "Атлетико".

Эланга родился в Мальме и представляет молодежную сборную Швеции, однако живет в Англии с 12 лет и все еще имеет право перейти под знамена местной национальной команды.

Среди английских фанатов даже послышались призывы к FA переманить Элангу, однако Sky Sports утверждает, что Ассоциация не планирует этого делать.

Учитывая стремительных прогресс Эланги, его дебют на международном уровне среди взрослых — это лишь вопрос времени. К слову, Энтони также имеет право выступать и за сборную Камеруна.


Метки FA, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Эланга

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2022 11:00

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  1. tursa 26.02.2022 11:09 # tursa
    Просто пожил 7 семь лет и уже может представлять целую страну? Какое-то странное правило

    (ответить)

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