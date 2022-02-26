Мойес рассказал, что Диас был близок к переходу в "Вест Хэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поведал, что его клуб был близок к приобретению вингеа Луиса Диаса в январе.

В прошлом месяце "Ливерпуль" купил Диаса у "Порту" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, включая бонусы. Мойес подозревает, что "красные" решили подписать Луиса, не дожидаясь окончания сезона, как раз из-за активности "молотобойцев".



"Мы довольно далеко продвинулись в переговорах о покупке его из "Порту". Насколько я понимал, "Ливерпуль" собирался подписать его летом, поэтому я хотел попытаться заполучить его в январе".



"Я не знаю, повлияла ли наша активность на решение "Ливерпуля", но он действительно хороший игрок".



"Я правда надеялся, что он выберет "Вест Хэм". Мы не смогли заполучить его, но это хорошо, что "Вест Хэм" обладает такими амбициями и хочет приглашать лучших игроков. Я хочу сделать нас лучше и не хочу довольствоваться посредственностью".



"Иногда тебе просто нужно быть терпеливым и надеяться, что правильные вещи будут сделаны в правильное время. Так я принимаю свои решения здесь вместо того, чтобы приглашать людей, которые нам не совсем подходят", — цитирует Мойеса Daily Mail.