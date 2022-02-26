"Сити" готов удовлетворить запросы Холанда

"Манчестер Сити" готов удовлетворить требования нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда по зарплате.

До сих пор внушительные аппетиты Холанда и его агента Мино Райолы виделись главным препятствием к переезду норвежского бомбардира на "Этихад".



Однако Bild утверждает, что "Сити" находится в завершающей стадии согласования трансфера Эрлинга и надеется окончательно достичь компромисса в ближайшие недели.



Ожидается, что "горожане" выплатят отступные за Холанда в размере 64 миллионов фунтов и заключат с Эрлингом контракт с зарплатой около 565 тыс. фунтов в неделю, не считая бонусов.



21-летний Холанд, забивший 23 гола в 20 матчах этого сезона, заинтересован в переходе в клуб, где он сможет регулярно выигрывать трофеи, и идущий к своему четвертому титулу Премьер-Лиги за пять последних сезонов "Сити" видится идеальным направлением для Эрлинга.