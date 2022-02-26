Тухель считает несправедливым повышенное внимание к Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель считает несправедливым повышенное внимание к нападающему Ромелу Лукаку.

Коснувшись мяча семь раз в дерби против "Кристал Пэлас" и не сыграв против "Лилля", Лукаку оказался в эпицентре спекуляций. Таблоиды подозревают, что Ромелу перестал ладить с Тухелем и может покинуть клуб в конце сезона.



На своей пресс-конференции перед воскресным финалом Кубка Лиги Тухель коснулся этой темы и выразил уверенность, что растерявший форму бельгиец понимает его решения.



"Я знаю, что он важный игрок. Если в наши дни вы платите большие деньги за игрока, то к нему будет приковано большое внимание".



"Если вы посмотрите в более широкий объектив, то увидите, что он провел много матчей в стартовом составе за нас, матчей подряд".



"Возможно, примерно в той же ситуации находится Жоржиньо, который является одним из наших капитанов, и в последнее время он не выходит в старте, потому что, как нам кажется, он слегка устал душевно".



"Жоржиньо примерно в той же ситуации, однако большей частью фокус на Ромелу, и я могу это понять. Иногда это несправедливо, иногда это чересчур. Но они оба понимают, что являются командными игроками".



"Внутри клуба мы очень ясны в своих решениях. Игроки их принимают. Когда выступаешь за "Челси", ты принимаешь, что команда прежде всего. Поэтому никакого негатива нет — ни со стороны Ромелу, ни со стороны меня, ни со стороны кого-либо", — цитирует Тухеля Sky Sports.