"Эвертон" обзавелся новым спортивным директором

"Эвертон" объявил о назначении Кевина Телвелла на должность спортивного директора.

48-летний Телвелл будет определять трансферную политику "Эвертона" и управлять всеми футбольными департаментами. А отчитываться Кевину надлежит напрямую совету директоров клуба.



Телвелл переходит к "ирискам" из клуба МЛС "Нью-Йорк Ред Буллз", где он трудился на аналогичной должности с февраля 2020. Перед этим, с 2016 по 2020, Кевин был спортивным директором "Вулверхэмптона".



Добавим, кресло спортивного директора пустовало в "Эвертоне" с начала декабря, когда мерсисайдский клуб указал на дверь Марселю Брандсу, отработавшему здесь более трех лет.