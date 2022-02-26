27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 26 февраля, шестью поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИДС — ТОТТЕНХЭМ 15:00 Онлайн-трансляция
В пяти последних матчах Премьер-Лиги "Лидс" набрал только одно очко и пропустил 17 голов. "Тоттенхэм" потерпел три поражения кряду в чемпионате и пропускал в каждом из 10 последних поединков во всех соревнованиях. "Белые" одержали лишь одну победу в восьми последних встречах со "шпорами" в рамках чемпионата — дома в прошлом сезоне.
И лазарета "Лидса" возвращаются Диего Льоренте и Робин Кох, но Патрик Бэмфорд, Лиам Купер, Калвин Филлип и Ле Хьельде там остаются.
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентакур получил травму лодыжки в матче против "Бернли" посреди недели и играть не готов. Яфет Танганга и Оливер Скипп все еще отсутствуют.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — УОТФОРД 13:00 Онлайн-трансляция
В 14 матчах Премьер-Лиги после увольнения Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" потерпел только одно поражение — дома против "Вулверхэмптона" 3 января. В 13 последних поединках чемпионата "Уотфорд" одержал лишь одну победу и набрал пять очков. "Красные дьяволы" выиграли все 10 последних домашних встреч с "шершнями" во всех соревнованиях.
"Юнайтед" будет лишен приболевшего Скотта Мактоминея и травмированного Эдинсона Кавани.
"Уотфорд" снова может рассчитывать на Юрая Куцку и Жоао Педро.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 18:00
Над "Кристал Пэлас" нависла угроза впервые с февраля 2017 оформить четыре домашних поражения кряду в чемпионате. "Бернли" может впервые с апреля 2019 одержать три победы подряд в Премьер-Лиге. Первая встречах этих команд в нынешнем сезоне завершилась вничью 3:3.
Висенте Гуаита залечил колено и готов вернуться в ворота "Пэлас". Джоэл Уорд и Натан Фергюсон по-прежнему травмированы.
Лучший бомбардир "Бернли" Максвел Корне под вопросом. Чарли Тэйлор и Эшли Вествуд уже в порядке. Йоханн Берг Гудмундссон и Матей Выдра по-прежнему травмированы.
БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 18:00
"Брайтон" выиграл только один из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге — против "Брентфорда" на Boxing Day. "Астон Вилла" одержала лишь одну победу в восьми матчах с Рождества во всех соревнованиях. "Чайки" выиграли только одну из 13 последних встреч с бирмингемцами во всех турнирах — 1:2 на "Вилла Парк" в ноябре 2020 (5 ничьих, 7 поражений).
Защитник "Брайтона" Люьис Данк возвращается после матча дисквалификации. Адам Уэбстер и Энок Мвепу не успевают восстановиться к субботе.
Единственными потерями "Виллы" остаются Марвелус Накамба и Бертран Траоре. Эзри Конса отбыл свою двухматчевую дисквалификацию.
БРЕНТФОРД — НЬЮКАСЛ 18:00
"Брентфорд" может похвастать только одним набранным очком в семи последних матчах Премьер-Лиги. "Ньюкасл" не знает поражений уже шесть поединков чемпионата кряду (3 победы, 3 ничьи). "Сороки" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "пчелам" в чемпионате (4 победы, 1 ничья).
Полузащитник Кристиан Эриксен готов дебютировать за "Брентфорд". Пропустивший три последних матча Айвен Тоуни залечил икроножную мышцу.
"Ньюкасл" устроит фитнес-тест для Аллана Сен-Максимена. Хавьер Манкильо и Райан Фрэйзер решили свои проблемы со здоровьем.
ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция
"Эвертон" проиграл уже 13 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — как и за весь прошлый. После поражения от "Тоттенхэма" в первом туре "Манчестер Сити" набрал 32 очка из 36 возможных на выезде. "Ириски" одержали лишь одну победу в 17 последних встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге — 4:0 в январе 2017.
Абдулай Дукуре и Демарай Грей уже покинули лазарет "Эвертона", но их готовность выйти в старте вызывает вопросы. Бен Годфри и Йерри Мина травмированы.
"Сити" все еще вынужден обходиться без Джека Грилиша и Габриэля Жезуса. Также вне игры Зак Стеффен и Коул Палмер.
26.02.2022 00:05
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