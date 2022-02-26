27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 26 февраля, шестью поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — ТОТТЕНХЭМ 15:00 Онлайн-трансляция



В пяти последних матчах Премьер-Лиги "Лидс" набрал только одно очко и пропустил 17 голов. "Тоттенхэм" потерпел три поражения кряду в чемпионате и пропускал в каждом из 10 последних поединков во всех соревнованиях. "Белые" одержали лишь одну победу в восьми последних встречах со "шпорами" в рамках чемпионата — дома в прошлом сезоне.



И лазарета "Лидса" возвращаются Диего Льоренте и Робин Кох, но Патрик Бэмфорд, Лиам Купер, Калвин Филлип и Ле Хьельде там остаются.



Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентакур получил травму лодыжки в матче против "Бернли" посреди недели и играть не готов. Яфет Танганга и Оливер Скипп все еще отсутствуют.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — УОТФОРД 13:00 Онлайн-трансляция



В 14 матчах Премьер-Лиги после увольнения Оле Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" потерпел только одно поражение — дома против "Вулверхэмптона" 3 января. В 13 последних поединках чемпионата "Уотфорд" одержал лишь одну победу и набрал пять очков. "Красные дьяволы" выиграли все 10 последних домашних встреч с "шершнями" во всех соревнованиях.



"Юнайтед" будет лишен приболевшего Скотта Мактоминея и травмированного Эдинсона Кавани.



"Уотфорд" снова может рассчитывать на Юрая Куцку и Жоао Педро.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 18:00



Над "Кристал Пэлас" нависла угроза впервые с февраля 2017 оформить четыре домашних поражения кряду в чемпионате. "Бернли" может впервые с апреля 2019 одержать три победы подряд в Премьер-Лиге. Первая встречах этих команд в нынешнем сезоне завершилась вничью 3:3.



Висенте Гуаита залечил колено и готов вернуться в ворота "Пэлас". Джоэл Уорд и Натан Фергюсон по-прежнему травмированы.



Лучший бомбардир "Бернли" Максвел Корне под вопросом. Чарли Тэйлор и Эшли Вествуд уже в порядке. Йоханн Берг Гудмундссон и Матей Выдра по-прежнему травмированы.



БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 18:00



"Брайтон" выиграл только один из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге — против "Брентфорда" на Boxing Day. "Астон Вилла" одержала лишь одну победу в восьми матчах с Рождества во всех соревнованиях. "Чайки" выиграли только одну из 13 последних встреч с бирмингемцами во всех турнирах — 1:2 на "Вилла Парк" в ноябре 2020 (5 ничьих, 7 поражений).



Защитник "Брайтона" Люьис Данк возвращается после матча дисквалификации. Адам Уэбстер и Энок Мвепу не успевают восстановиться к субботе.



Единственными потерями "Виллы" остаются Марвелус Накамба и Бертран Траоре. Эзри Конса отбыл свою двухматчевую дисквалификацию.



БРЕНТФОРД — НЬЮКАСЛ 18:00



"Брентфорд" может похвастать только одним набранным очком в семи последних матчах Премьер-Лиги. "Ньюкасл" не знает поражений уже шесть поединков чемпионата кряду (3 победы, 3 ничьи). "Сороки" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "пчелам" в чемпионате (4 победы, 1 ничья).



Полузащитник Кристиан Эриксен готов дебютировать за "Брентфорд". Пропустивший три последних матча Айвен Тоуни залечил икроножную мышцу.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тест для Аллана Сен-Максимена. Хавьер Манкильо и Райан Фрэйзер решили свои проблемы со здоровьем.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция



"Эвертон" проиграл уже 13 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — как и за весь прошлый. После поражения от "Тоттенхэма" в первом туре "Манчестер Сити" набрал 32 очка из 36 возможных на выезде. "Ириски" одержали лишь одну победу в 17 последних встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге — 4:0 в январе 2017.



Абдулай Дукуре и Демарай Грей уже покинули лазарет "Эвертона", но их готовность выйти в старте вызывает вопросы. Бен Годфри и Йерри Мина травмированы.



"Сити" все еще вынужден обходиться без Джека Грилиша и Габриэля Жезуса. Также вне игры Зак Стеффен и Коул Палмер.