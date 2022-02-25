Абрамович начал готовиться к продаже "Челси"

Роман Абрамович и Владимир Путин Владелец "Челси" Роман Абрамович начал готовиться к вынужденной продаже своего клуба.

Абрамович давно находится в напряженных отношениях с британскими властями — все началось с того, что Роману не продлили визу, в ответ на что он свернул проект по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

Военное вторжение на Украину создает новые риски для Абрамовича, которого называют "кошельком" президента России Владимира Путина.

По информации The Telegraph, Абрамовичу и Алишеру Усманову, крупному спонсору "Эвертона" и бывшему акционеру "Арсенала", было сказано публично осудить действия Путина, иначе их капиталы в Великобритании могут быть заморожены.

А Bloomberg утверждает, что Абрамович уже начал готовиться к худшему сценарию и составляет список потенциальных покупателей "Челси", которым он владеет с 2003 года.

Интерес к приобретению лондонского клуба, чей долг перед российским олигархом превышает 1 миллиард фунтов, уже выразили неназванные инвесторы из США.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 2897

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 26.02.2022 00:24 # brown-ale
    Грановская войдет в сделку?

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  2. yela 26.02.2022 00:23 # yela
    Найдётся другой спонсор, если этому еврею дружба с Путлером столь дорога.
    Русские парни, я лично не держу зла на кого-то из вас, когда вижу, что первые русские пленные это люди, которые не знали куда ехали. Да, может просто пиздят, но многих из них убивают, так же гибную украинские воины и невинные люди, если это до сих пор секрет.
    Убегать в убежище, находясь в стрессовом состоянии - такой себе опыт. Не желаю такое испытать

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  3. takernotagiver 26.02.2022 00:21 # takernotagiver
    Ну ладно, чемпионами мира их сделал. Миссия завершена)

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  4. hammersmith 26.02.2022 00:18 # hammersmith
    сначала была пизда хохлам, теперь еще и пенсам

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  5. jirrort 26.02.2022 00:13 # jirrort
    Бедные пенсы.Скоро им придётся искать ссылки на матчи чемпионшипа.Хорошо что я всю жизнь болею за великий манчестер сити.

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  6. kochana 26.02.2022 00:07 # kochana
    Правильно, надо отечественный футбол развивать.

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  7. l-freeman 25.02.2022 23:53 # l-freeman
    В Украине, на Донбасе
    Почему на России это не как не выучат, смотреть россию 1 вредно, когнитивные функции снижаются

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  8. quavo 25.02.2022 23:41 # quavo
    Купит арсенал)

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  9. b84 25.02.2022 23:39 # b84
    блять ну хоть какой то позитив

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  10. kukuruzzo 25.02.2022 23:29 # kukuruzzo
    В Майкудук или в другую подобную парашу

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  11. frisby 25.02.2022 23:23 # frisby
    заебись. рентбоям писда. СЛАВА УКРАИНЕ!

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  12. eakz 25.02.2022 23:21 # eakz
    и доброй дороги в чемпионшип

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  13. hachidlo 25.02.2022 23:20 # hachidlo
    Иногда моральные ценности всё же побеждают корыстные. Пускай теперь инвестирует в Спартак, лол.

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  14. erlan1991 25.02.2022 23:17 # erlan1991
    Все пи3да пенсам

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  15. ganinilyha 25.02.2022 23:13 # ganinilyha
    Опять новость на додумках

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  16. electric 25.02.2022 23:08 # electric
    Давно пора было. Слава Украине!

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  17. chr1s8rown 25.02.2022 23:08 # chr1s8rown
    Пусть расформируют

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  18. superglor 25.02.2022 23:03 # superglor
    Наконец-то эта помойная команда вернется в свою законную Лигу Два.

    ИМПЕРАТОРЫ ПОДПОЛЬЯ.

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  19. moneycity 25.02.2022 23:02 # moneycity
    — Ой, дедушка, а это ведь ты рядом с ним стоишь! А зачем ты так вытянул руку?
    — А это, внучек, я ему тут говорю: «Минуточку!»

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