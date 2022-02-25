Абрамович начал готовиться к продаже "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович начал готовиться к вынужденной продаже своего клуба.
Абрамович давно находится в напряженных отношениях с британскими властями — все началось с того, что Роману не продлили визу, в ответ на что он свернул проект по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".
Военное вторжение на Украину создает новые риски для Абрамовича, которого называют "кошельком" президента России Владимира Путина.
По информации The Telegraph, Абрамовичу и Алишеру Усманову, крупному спонсору "Эвертона" и бывшему акционеру "Арсенала", было сказано публично осудить действия Путина, иначе их капиталы в Великобритании могут быть заморожены.
А Bloomberg утверждает, что Абрамович уже начал готовиться к худшему сценарию и составляет список потенциальных покупателей "Челси", которым он владеет с 2003 года.
Интерес к приобретению лондонского клуба, чей долг перед российским олигархом превышает 1 миллиард фунтов, уже выразили неназванные инвесторы из США.
25.02.2022 23:00
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Последние комментарии:
Грановская войдет в сделку?
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Найдётся другой спонсор, если этому еврею дружба с Путлером столь дорога.
Русские парни, я лично не держу зла на кого-то из вас, когда вижу, что первые русские пленные это люди, которые не знали куда ехали. Да, может просто пиздят, но многих из них убивают, так же гибную украинские воины и невинные люди, если это до сих пор секрет.
Убегать в убежище, находясь в стрессовом состоянии - такой себе опыт. Не желаю такое испытать
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Ну ладно, чемпионами мира их сделал. Миссия завершена)
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сначала была пизда хохлам, теперь еще и пенсам
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Бедные пенсы.Скоро им придётся искать ссылки на матчи чемпионшипа.Хорошо что я всю жизнь болею за великий манчестер сити.
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Правильно, надо отечественный футбол развивать.
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В Украине, на Донбасе
Почему на России это не как не выучат, смотреть россию 1 вредно, когнитивные функции снижаются
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Купит арсенал)
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блять ну хоть какой то позитив
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В Майкудук или в другую подобную парашу
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заебись. рентбоям писда. СЛАВА УКРАИНЕ!
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и доброй дороги в чемпионшип
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Иногда моральные ценности всё же побеждают корыстные. Пускай теперь инвестирует в Спартак, лол.
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Все пи3да пенсам
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Опять новость на додумках
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Давно пора было. Слава Украине!
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Пусть расформируют
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Наконец-то эта помойная команда вернется в свою законную Лигу Два.
ИМПЕРАТОРЫ ПОДПОЛЬЯ.
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— Ой, дедушка, а это ведь ты рядом с ним стоишь! А зачем ты так вытянул руку?
— А это, внучек, я ему тут говорю: «Минуточку!»
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