Абрамович начал готовиться к продаже "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович начал готовиться к вынужденной продаже своего клуба.

Абрамович давно находится в напряженных отношениях с британскими властями — все началось с того, что Роману не продлили визу, в ответ на что он свернул проект по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".



Военное вторжение на Украину создает новые риски для Абрамовича, которого называют "кошельком" президента России Владимира Путина.



По информации The Telegraph, Абрамовичу и Алишеру Усманову, крупному спонсору "Эвертона" и бывшему акционеру "Арсенала", было сказано публично осудить действия Путина, иначе их капиталы в Великобритании могут быть заморожены.



А Bloomberg утверждает, что Абрамович уже начал готовиться к худшему сценарию и составляет список потенциальных покупателей "Челси", которым он владеет с 2003 года.



Интерес к приобретению лондонского клуба, чей долг перед российским олигархом превышает 1 миллиард фунтов, уже выразили неназванные инвесторы из США.