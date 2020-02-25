Гвардиола: "Зинченко готов сыграть"

Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко готов сыграть против "Эвертона" в финале субботу.

Как и любой другой украинец, 25-летний Зинченко серьезно обеспокоен событиями, происходящими у него на родине.

Накануне Зинченко в инстаграме обратился к президенту России Владмиру Путину, а вечером вышел в центр Манчестера на акцию в поддержку Украины. Несмотря на все это, Александр готов к субботнему матчу Премьер-Лиги.

"Он встревожен. А как бы вы себя чувствовали, если бы в вашей стране, где вы родились и где у вас семья и друзья, убивали невинных людей? Как бы вы себя чувствовали? Полагаю, именно это он и чувствует. Конечно, команда и клуб оказывают ему безусловную поддержку".

"Алекс – невероятный, сильный парень. Конечно, в данный момент это непросто, однако он был великолепен в тренировочном матче вчера, поэтому он готов сыграть, если ему придется", — цитирует Гвардиолу The Independent.

Инстаграм Александра Зинченко


Метки Гвардиола, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 673

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Последние комментарии:




  1. gertor 25.02.2022 22:24 # gertor
    И отдельно простите, что через нас идут на вас. Мы пытались в 2020. Но все нас кинули, как и вас сейчас. На помощь пришла только Россия, но не нам.

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  2. gertor 25.02.2022 22:22 # gertor
    Момент, когда насрать кто за кого болеет. Всем украинцам желаю здоровбя, избежать смерти своей и своих близких. Белорусы с вами. Держитесь, ребята.

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  3. thegodfather 25.02.2022 22:09 # thegodfather
    Готов признать - Зинченко король!

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  4. denissimo 25.02.2022 22:08 # denissimo
    Финалы -это хорошо)))

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  5. electric 25.02.2022 22:06 # electric
    Зинченко респект! КОРОЛЬ!!!

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  6. geniusss 25.02.2022 22:06 # geniusss
    ахахахха, скузню дисквалифицировали что-ли?

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  7. opt1k 25.02.2022 22:04 # opt1k
    Ебать они поплыли. Может, им напомнит кто, что они там не участвуют?)

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  8. skylake 25.02.2022 22:03 # skylake
    Вроде бы ливер с челси играют в финале КЛ.

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