Гвардиола: "Зинченко готов сыграть"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко готов сыграть против "Эвертона" в финале субботу.

Как и любой другой украинец, 25-летний Зинченко серьезно обеспокоен событиями, происходящими у него на родине.



Накануне Зинченко в инстаграме обратился к президенту России Владмиру Путину, а вечером вышел в центр Манчестера на акцию в поддержку Украины. Несмотря на все это, Александр готов к субботнему матчу Премьер-Лиги.



"Он встревожен. А как бы вы себя чувствовали, если бы в вашей стране, где вы родились и где у вас семья и друзья, убивали невинных людей? Как бы вы себя чувствовали? Полагаю, именно это он и чувствует. Конечно, команда и клуб оказывают ему безусловную поддержку".



"Алекс – невероятный, сильный парень. Конечно, в данный момент это непросто, однако он был великолепен в тренировочном матче вчера, поэтому он готов сыграть, если ему придется", — цитирует Гвардиолу The Independent.



