Гвардиола: "Зинченко готов сыграть"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Александр Зинченко готов сыграть против "Эвертона" в финале субботу.
Как и любой другой украинец, 25-летний Зинченко серьезно обеспокоен событиями, происходящими у него на родине.
Накануне Зинченко в инстаграме обратился к президенту России Владмиру Путину, а вечером вышел в центр Манчестера на акцию в поддержку Украины. Несмотря на все это, Александр готов к субботнему матчу Премьер-Лиги.
"Он встревожен. А как бы вы себя чувствовали, если бы в вашей стране, где вы родились и где у вас семья и друзья, убивали невинных людей? Как бы вы себя чувствовали? Полагаю, именно это он и чувствует. Конечно, команда и клуб оказывают ему безусловную поддержку".
"Алекс – невероятный, сильный парень. Конечно, в данный момент это непросто, однако он был великолепен в тренировочном матче вчера, поэтому он готов сыграть, если ему придется", — цитирует Гвардиолу The Independent.
25.02.2022 22:00
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И отдельно простите, что через нас идут на вас. Мы пытались в 2020. Но все нас кинули, как и вас сейчас. На помощь пришла только Россия, но не нам.
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Момент, когда насрать кто за кого болеет. Всем украинцам желаю здоровбя, избежать смерти своей и своих близких. Белорусы с вами. Держитесь, ребята.
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Готов признать - Зинченко король!
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Финалы -это хорошо)))
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Зинченко респект! КОРОЛЬ!!!
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ахахахха, скузню дисквалифицировали что-ли?
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Ебать они поплыли. Может, им напомнит кто, что они там не участвуют?)
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Вроде бы ливер с челси играют в финале КЛ.
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