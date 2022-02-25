Эриксен дебютирует за "Брентфорд" в субботу

Наставник "Брентфорда" Томас Франк подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен дебютирует за клуб в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу.

Заключив контракт до конца сезона с "Брентфордом" в январе, Эриксен успел сыграть два товарищеских матча, которые "пчелы" специально организовали для Кристиана.



Теперь 30-летний датчанин готов сыграть и свой первый официальный матч с момента остановки сердца на Евро-2020 в июне прошлого года.



"Кристиан будет в заявке. Он выйдет на поле и дебютирует за нас. Это будет удивительно. Это большой день для всех нас, но особенно для Кристиана и его семьи".



"Каждый видел, что случилось (во время Евро-2020), и это очередное напоминание, как нам повезло делать то, что мы делаем, поэтому нам нужно ценить каждый момент".



"Ключевой момент в том, что он прошел все возможные проверки, поэтому бояться абсолютно нечего. Он и его семья сошлись на том, что он должен играть в футбол, и это очень важно", — цитирует Франка Sky Sports.