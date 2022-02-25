Конте поговорил с Леви и остается в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подтвердил, что никуда не уйдет после переговоров с президентом клуба Даниэлем Леви.

После поражения 1:0 от "Бернли" посреди недели Конте усомнился в своем будущем. Антонио предположил, что не подходит "Тоттенхэму".



Однако разговор с Леви помог 52-летнему итальянцу успокоиться и почувствовать, что клуб в него верит.



"Я поговорил с Даниэлем. Мне не нравится, когда кто-то мы пытается создать проблему между мной и клубом, потому что это неправда. Поверьте мне, это неправда".



"Наш президент Даниэль Леви очень хорошо знает, что я здесь для того, чтобы помочь клубу в каждом аспекте, и я буду помогать до самого конца. Такова реальность, и он знает это".



"Он знает, что мы очень упорно трудимся. Даниэль внимательно следит за моей работой, за работой моего штаба. Мы разговариваем".



"Я хочу помочь клубу в каждом аспекте своим видением и своими идеями насчет футбола. Повторюсь, у нас нет проблем".



"Клуб очень, очень внимательно относится к моей работе каждый день, и по этой причине я предан клубу еще сильнее".



"Клуб очень доволен моей работой и тем, что я делаю со своим штабом. Уверен, клуб ценит то, что мы делаем".



"Проблема в том, что я перфекционист. Я не могу быть счастлив, когда проигрываю, и это помогло мне достичь успеха в своей карьере", — цитирует Конте Sky Sports.