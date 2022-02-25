Фирмино пропустит финал Кубка Лиги, Жота сохраняет шансы

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино пропустит финал Кубка Лиги против "Челси" в воскресенье, однако его партнер по команде Диогу Жота еще может сыграть на "Уэмбли".

Напомним, Фирмино пропустил два последних матча "Ливерпуля", получив мышечную травму против "Интера" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе. Восстановиться к уикенду бразилец не успевает.



А вот решение по Жоте, который против "Интера" повредил лодыжку, откладывается на самый последний момент.



"Бобби недоступен на финал".



"У Диогу пока что нет негативной реакции организма пробежку по прямой линии и со сменой направления, на работу с мячом. Это хороший знак. Его участие не исключено, но это будет вызовом для него", — цитирует ассистента главного тренера "красных" Пепа Лейндерса Sky Sports.