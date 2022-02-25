"Арсенал" обратился к Исаку

"Арсенал" обратился к нападающему "Реал Сосьедад" Александеру Исаку.

Попрощавшись с Пьер-Эмериком Обамеянгом в январе, "Арсенал" не смог найти другого нападающего. Вдобавок сейчас "канониры" находятся на пороге расставания с Александром Лакасеттом и Эдди Нкетиа, чьи контракты истекают в конце сезона.



Эта ситуация обязывает "Арсенал" потратиться минимум на одного нападающего грядущим летом, и испанское издание Sport утверждает, что лондонский клуб уже установил контакт с лагерем Исака.



"Арсенал" дал знать Александеру о своем интересе, а также выразил надежду, что сможет сбить цену относительно тех 66 миллионов фунтов, что прописаны в контракта 22-летнего шведа с "Реал Сосьедад" в качестве отступных.



Помочь снизить цену "канонирам" может то, что Исак не блещет в этом сезоне. Александер забил восемь мячей в 29 матчах этого сезона, включая лишь четыре гола в Ла Лиге. При этом в прошлой кампании испанского первенства экс-игрок дортмундской "Боруссии" отличился 17 раз в 34 матчах.