"Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

"Аэрофлот" значился официальным перевозчиком клуба с "Олд Траффорд" с 2013 года, сменив в этой роли Turkish Airlines.



Однако на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" посреди недели команда Ральфа Рангника полетела авиакомпанией Titan, в связи с чем поползли слухи о прекращении сотрудничества с "Аэрофлотом".



Сегодня "Юнайтед" подтвердил, что "в свете событий на Украине" спонсорский контракт с "Аэрофлотом" стоимостью 40 миллионов фунтов был досрочно прекращен.



Добавим, накануне "Аэрофлоту" также было запрещено совершать перелеты в Соединенное Королевство. Это стало частью санкций премьер-министра Британии Бориса Джонсона в отношении России.