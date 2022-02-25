"Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

Аэрофлот "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот".

"Аэрофлот" значился официальным перевозчиком клуба с "Олд Траффорд" с 2013 года, сменив в этой роли Turkish Airlines.

Однако на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" посреди недели команда Ральфа Рангника полетела авиакомпанией Titan, в связи с чем поползли слухи о прекращении сотрудничества с "Аэрофлотом".

Сегодня "Юнайтед" подтвердил, что "в свете событий на Украине" спонсорский контракт с "Аэрофлотом" стоимостью 40 миллионов фунтов был досрочно прекращен.

Добавим, накануне "Аэрофлоту" также было запрещено совершать перелеты в Соединенное Королевство. Это стало частью санкций премьер-министра Британии Бориса Джонсона в отношении России.


Метки Аэрофлот, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 590

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Последние комментарии:




  1. alexomck 25.02.2022 17:31 # alexomck
    запретить британским рейсам вход в наше воздушное пространство и всего делов - вокруг пусть летают:)

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  2. ian 25.02.2022 17:30 # ian
    Слишком дорогая роскошь для клуба, играющего в ЛЕ

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  3. mancunia-planet 25.02.2022 17:12 # mancunia-planet
    А с Мегафоном чё, они же тоже спонсоры, были на стадике их билборды на русском языке даже.

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  4. mancunia-planet 25.02.2022 17:11 # mancunia-planet
    Да вобще похуй на аэрофлот и то на чём МЮ будет передвигаться. Лишь бы на поле были не гавном.

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  5. recyjoed 25.02.2022 17:01 # recyjoed
    Ой бляя. Кому эти лузеры нужны!

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