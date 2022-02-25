"Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что разорвал контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
"Аэрофлот" значился официальным перевозчиком клуба с "Олд Траффорд" с 2013 года, сменив в этой роли Turkish Airlines.
Однако на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" посреди недели команда Ральфа Рангника полетела авиакомпанией Titan, в связи с чем поползли слухи о прекращении сотрудничества с "Аэрофлотом".
Сегодня "Юнайтед" подтвердил, что "в свете событий на Украине" спонсорский контракт с "Аэрофлотом" стоимостью 40 миллионов фунтов был досрочно прекращен.
Добавим, накануне "Аэрофлоту" также было запрещено совершать перелеты в Соединенное Королевство. Это стало частью санкций премьер-министра Британии Бориса Джонсона в отношении России.
25.02.2022 17:00
Просмотров: 590
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
запретить британским рейсам вход в наше воздушное пространство и всего делов - вокруг пусть летают:)
(ответить)
Слишком дорогая роскошь для клуба, играющего в ЛЕ
(ответить)
А с Мегафоном чё, они же тоже спонсоры, были на стадике их билборды на русском языке даже.
(ответить)
Да вобще похуй на аэрофлот и то на чём МЮ будет передвигаться. Лишь бы на поле были не гавном.
(ответить)
Ой бляя. Кому эти лузеры нужны!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий