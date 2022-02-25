"Лестер" попал на "Ренн" в 1/8 финала Лиги Конференций

В 1/8 финала Лиги Конференций "Лестер" сыграет с французским "Ренном".

Напомним, "Лестер" не смог преодолеть групповой этап Лиги Европы, а в стыковом раунде плей-офф Лиги Конференций победил "Раннерс" по сумме двух матчей со счетом 7:2.



Следующим соперником команды Брендана Роджерса на европейской арене становится "Ренн", который сейчас идет на пятом месте в Лиге 1.



Первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций будут сыграны 10 марта, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций



"Марсель" (Франция) — "Базель" (Швейцария)

"Лестер" (Англия) — "Ренн" (Франция)

ПАОК (Греция) — "Гент" (Бельгия)

"Витесс" (Голландия) — "Рома" (Италия)

ПСВ (Голландия) — "Копенгаген" (Дания)

"Славия" (Чехия) — ЛАСК (Австрия)

"Буде-Глимт" (Норвегия) — АЗ (Голландия)

"Партизан" (Сербия) — "Фейеноорд" (Голландия)