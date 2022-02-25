"Лестер" попал на "Ренн" в 1/8 финала Лиги Конференций
В 1/8 финала Лиги Конференций "Лестер" сыграет с французским "Ренном".
Напомним, "Лестер" не смог преодолеть групповой этап Лиги Европы, а в стыковом раунде плей-офф Лиги Конференций победил "Раннерс" по сумме двух матчей со счетом 7:2.
Следующим соперником команды Брендана Роджерса на европейской арене становится "Ренн", который сейчас идет на пятом месте в Лиге 1.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций будут сыграны 10 марта, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций
"Марсель" (Франция) — "Базель" (Швейцария)
"Лестер" (Англия) — "Ренн" (Франция)
ПАОК (Греция) — "Гент" (Бельгия)
"Витесс" (Голландия) — "Рома" (Италия)
ПСВ (Голландия) — "Копенгаген" (Дания)
"Славия" (Чехия) — ЛАСК (Австрия)
"Буде-Глимт" (Норвегия) — АЗ (Голландия)
"Партизан" (Сербия) — "Фейеноорд" (Голландия)
25.02.2022 16:00
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Должны выигрывать трофей. Соперников у них по сути нет.
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