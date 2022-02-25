"Вест Хэм" сразится с "Севильей" в 1/8 финала Лиги Европы

В результате проведенной УЕФА жеребьевки соперником "Вест Хэма" по 1/8 финала Лиги Европы стала "Севилья".

Занимающая второе место в Ла Лиге "Севилья" последний раз выигрывала Лигу Европы в сезоне 2019/20, а также становилась победителем этого турнира на протяжении трех лет подряд с 2014 по 2016 год.



Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 10 марта, ответные — 17 марта. Сперва команда Дэвида Мойеса сыграет на выезде.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Рейнджерс" (Шотландия) — "Црвена Звезда" (Сербия)

"Брага" (Португалия) — "Монако" (Франция)

"Порту" (Португалия) — "Лион" (Франция)

"Аталанта" (Италия) — "Байер" (Германия)

"Севилья" (Испания) — "Вест Хэм" (Англия)

"Барселона" (Испания) — "Галатасарай" (Турция)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Спартак" (Россия)

"Реал Бетис" (Испания) — "Айнтрахт" (Германия)