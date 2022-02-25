"Вест Хэм" сразится с "Севильей" в 1/8 финала Лиги Европы
В результате проведенной УЕФА жеребьевки соперником "Вест Хэма" по 1/8 финала Лиги Европы стала "Севилья".
Занимающая второе место в Ла Лиге "Севилья" последний раз выигрывала Лигу Европы в сезоне 2019/20, а также становилась победителем этого турнира на протяжении трех лет подряд с 2014 по 2016 год.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 10 марта, ответные — 17 марта. Сперва команда Дэвида Мойеса сыграет на выезде.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Рейнджерс" (Шотландия) — "Црвена Звезда" (Сербия)
"Брага" (Португалия) — "Монако" (Франция)
"Порту" (Португалия) — "Лион" (Франция)
"Аталанта" (Италия) — "Байер" (Германия)
"Севилья" (Испания) — "Вест Хэм" (Англия)
"Барселона" (Испания) — "Галатасарай" (Турция)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Спартак" (Россия)
"Реал Бетис" (Испания) — "Айнтрахт" (Германия)
25.02.2022 15:00
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