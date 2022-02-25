Кристенсен не перейдет в другой клуб Премьер-Лиги

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен исключает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Как и у Антонио Рюдигера и Сесара Аспиликуэты, контракт Кристенсена с "Челси" истекает в конце этого сезона.



Ранее в феврале Андреас отметил 10 лет с момента перехода в лондонский клуб, где он далеко не сразу стал основным игроком.



Как раз из-за своих чувств к "Челси" Кристенсен и не собирается рассматривать предложения других английских клубов, о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Если Андреас и покинет "Стэмфорд Бридж", то отправится за пределы Премьер-Лиги. Еще с января за 25-летним датчанином охотятся "Барселона" и "Бавария".