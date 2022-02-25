Финал Лиги Чемпионов перенесен в Париж

Трофей Лиги Чемпионов Как и ожидалось, Санкт-Петербург был лишен права проведения финала Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что УЕФА может перенести финал Лиги Чемпионов в Лондон. "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и Лондонский стадион назывались претендентами на проведение главного матча элитного европейского турнира.

После того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины, УЕФА принял ожидаемое решение, но перенес финал не в Лондон, а в Париж.

Финал Лиги Чемпионов по-прежнему будет сыгран 28 мая, но теперь его местом проведения значится 81-тысячный "Стад де Франс".

Добавим, именно "Стад де Франс" принимал финал Лиги Чемпионов в 2006 году, когда "Арсенал" был побежден "Барселоной".


Метки Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 608

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 25.02.2022 13:13 # alexomck
    кинули гейбриташек:)

    (ответить)

  2. suddenly 25.02.2022 13:08 # suddenly
    Англичане так мечтали, что б на Уэмбли

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: