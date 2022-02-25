Финал Лиги Чемпионов перенесен в Париж

Как и ожидалось, Санкт-Петербург был лишен права проведения финала Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Ранее на текущей неделе появилась информация, что УЕФА может перенести финал Лиги Чемпионов в Лондон. "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и Лондонский стадион назывались претендентами на проведение главного матча элитного европейского турнира.



После того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины, УЕФА принял ожидаемое решение, но перенес финал не в Лондон, а в Париж.



Финал Лиги Чемпионов по-прежнему будет сыгран 28 мая, но теперь его местом проведения значится 81-тысячный "Стад де Франс".



Добавим, именно "Стад де Франс" принимал финал Лиги Чемпионов в 2006 году, когда "Арсенал" был побежден "Барселоной".