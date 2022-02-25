"Юнайтед" надеется подписать Рюдигера бесплатно

"Манчестер Юнайтед" надеется подписать защитника "Челси" Антонио Рюдигера свободным агентом грядущим летом.

Рюдигер счастлив в "Челси", однако его контракт истекает в конце сезона, и Антонио осознает, что в "Реале" или ПСЖ он смог бы зарабатывать до 400 тысяч фунтов в неделю.



После победы на клубном Чемпионате Мира Рюдигер прямо заявил, что его дальнейшее пребывание на "Стэмфорд Бридж" зависит от руководства "синих".



По информации Manchester Evening News, сейчас 28-летний немец сосредоточен на борьбе за трофеи с командой Томаса Тухеля и решение насчет своего будущего откладывает на конец сезона.



При этом наставник "Юнайтед" Ральф Рангник является большим поклонником Рюдигера и готов предложить своему соотечественнику возможность остаться в Премьер-Лиге, даже если Антонио не договорится с "Челси" о новой сделке.