"Юнайтед" надеется подписать Рюдигера бесплатно
"Манчестер Юнайтед" надеется подписать защитника "Челси" Антонио Рюдигера свободным агентом грядущим летом.
Рюдигер счастлив в "Челси", однако его контракт истекает в конце сезона, и Антонио осознает, что в "Реале" или ПСЖ он смог бы зарабатывать до 400 тысяч фунтов в неделю.
После победы на клубном Чемпионате Мира Рюдигер прямо заявил, что его дальнейшее пребывание на "Стэмфорд Бридж" зависит от руководства "синих".
По информации Manchester Evening News, сейчас 28-летний немец сосредоточен на борьбе за трофеи с командой Томаса Тухеля и решение насчет своего будущего откладывает на конец сезона.
При этом наставник "Юнайтед" Ральф Рангник является большим поклонником Рюдигера и готов предложить своему соотечественнику возможность остаться в Премьер-Лиге, даже если Антонио не договорится с "Челси" о новой сделке.
25.02.2022 11:00
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Последние комментарии:
Аха ха ха хи хи хе ! Можно подумать он к ним пойдёт на понижение .У него покруче варики есть , но он останется , ибо не ебанашка
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Нихрена себе.
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