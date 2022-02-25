"Юнайтед" делает запросы насчет Аканджи
"Манчестер Юнайтед" делает запросы насчет защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи.
Приоритетами "Юнайтед" на летнее трансферное окно является покупка опорного полузащитника и нападающего, однако главный тренер Ральф Рангник, летом переходящий на должность консультанта клуба, также хотел бы укрепить центр обороны.
Желание Рангника обзавестись еще одним центральным защитником связано с неясными перспективами Фила Джонса и Эрика Байи.
По информации Daily Mail, "красные дьяволы" уже наводят справки насчет Аканджи, который выступает за клуб из Дортмунда после своего перехода из "Базеля" за 15 миллионов фунтов в 2018 году.
Сейчас у Мануэля остается только один полный год по контракту с "Боруссией", и сторонам пока не удается договориться о продлении сотрудничества — представители 26-летнего швейцарца требуют повышения зарплаты до 162 тыс. фунтов в неделю.
Аканджи, ныне оцениваемый в 26 млн. фунтов, сыграл 28 матчей за "Боруссию" в этом сезоне, а прошлым летом помог сборной Швейцарии достичь четвертьфинала Евро-2020.
Вопреки появившимся в немецкой прессе слухам, "Юнайтед" пока не выдвигал предложение по Аканджи, но уже делает неофициальные запросы. "Дьяволы" осведомлены, что Мануэль открыт к новому вызову в своей карьере.
25.02.2022 10:00
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Без понятия кто это, но явно будет лучше Магваера.
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памойка уже привычные сучки Боруссии. Бестолкового бегунка санчо за 75 000 000 было мало
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