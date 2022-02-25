"Юнайтед" делает запросы насчет Аканджи

"Манчестер Юнайтед" делает запросы насчет защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи.

Приоритетами "Юнайтед" на летнее трансферное окно является покупка опорного полузащитника и нападающего, однако главный тренер Ральф Рангник, летом переходящий на должность консультанта клуба, также хотел бы укрепить центр обороны.



Желание Рангника обзавестись еще одним центральным защитником связано с неясными перспективами Фила Джонса и Эрика Байи.



По информации Daily Mail, "красные дьяволы" уже наводят справки насчет Аканджи, который выступает за клуб из Дортмунда после своего перехода из "Базеля" за 15 миллионов фунтов в 2018 году.



Сейчас у Мануэля остается только один полный год по контракту с "Боруссией", и сторонам пока не удается договориться о продлении сотрудничества — представители 26-летнего швейцарца требуют повышения зарплаты до 162 тыс. фунтов в неделю.



Аканджи, ныне оцениваемый в 26 млн. фунтов, сыграл 28 матчей за "Боруссию" в этом сезоне, а прошлым летом помог сборной Швейцарии достичь четвертьфинала Евро-2020.



Вопреки появившимся в немецкой прессе слухам, "Юнайтед" пока не выдвигал предложение по Аканджи, но уже делает неофициальные запросы. "Дьяволы" осведомлены, что Мануэль открыт к новому вызову в своей карьере.