"Челси" готов побороться за Дембеле
"Челси" готов побороться за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, который в конце сезона должен стать свободным агентом.
Как известно, "Барселоне" не удалось ни договориться с Дембеле о новом контракте, ни убедить Усмана покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По информации The Guardian, "Челси" внимательно следит за ситуацией вокруг Дембеле, которому довелось поработать с главным тренером "синих" Томасом Тухелем в дортмундской "Боруссии".
Ранее Усмана также сватали в "Ньюкасл", однако источник утверждает, что основным конкурентом "Челси" в борьбе за 24-летнего француза обещает стать бывший клуб Тухеля ПСЖ.
25.02.2022 09:00
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