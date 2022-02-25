"Челси" готов побороться за Дембеле

"Челси" готов побороться за вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, который в конце сезона должен стать свободным агентом.

Как известно, "Барселоне" не удалось ни договориться с Дембеле о новом контракте, ни убедить Усмана покинуть клуб в зимнее трансферное окно.



По информации The Guardian, "Челси" внимательно следит за ситуацией вокруг Дембеле, которому довелось поработать с главным тренером "синих" Томасом Тухелем в дортмундской "Боруссии".



Ранее Усмана также сватали в "Ньюкасл", однако источник утверждает, что основным конкурентом "Челси" в борьбе за 24-летнего француза обещает стать бывший клуб Тухеля ПСЖ.