Артета: "Лакасетт ведет себя так, словно хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что нападающий Александр Лакасетт совершенно не выглядит игроком, который собирается вскоре уйти из клуба.

Именно Лакасетт своим голом на исходе пятой компенсированной минуте принес "Арсеналу" победу 2:1 над "Вулверхэмптоном" накануне вечером.



Артета восхищается тем, что 30-летний француз продолжает демонстрировать такую самоотдачу, несмотря на истекающий в конце сезона контракт.



"А как иначе, когда видишь своего нападающего, который на 85-й минуте преследует крайнего защитника до углового флажка, отбирает мяч, играет, сражается, упускает один момент, упускает второй, пробует снова?"



"Я лишь могу похвалить его, постараться помочь ему и оказать ему свою поддержку. В конце концов он был вознагражден голом".



"Мы не знаем, что произойдет в конце сезона. Мы должны отложить в сторону вопрос о будущем. Это часть игры — контракты не подписываются на 20 лет, и мы должны осознавать это".



"Я лишь могу похвалить его, потому что каждый день он ведет себя так, слово хочет остаться", — цитирует Артету Sky Sports.