Каррагер: "Рэшфорд не заслуживает места в старте МЮ"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что в своей нынешней форме нападающий Маркус Рэшфорд не заслуживает места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 24-летний Рэшфорд забил только пять голов и отдал две результативные передачи в 22 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Каррагер устал ждать, пока Рэшфорд совершит прорыв в своем развитии, и советует "красным дьяволам" перевести Маркуса на лавку.



"Маркус Рэшфорд еще ребенком стал выступать за эту команду. Он ворвался на сцену, постоянно грозясь выйти на этот следующий уровень, уровень лучших в мире игроков, но до сих пор этого не сделал".



"Мы достигли того этапа, когда я не думаю, что он заслуживает места в стартовом составе "Манчестер Юнайтед". Его игра в нынешнем сезоне не гарантирует ему это".



"Мы все еще ждем, когда Рэшфорд сделает этот скачок и станет великим игроком или игроком, способным приносить клубу трофеи, но этого пока не произошло".



"Учитывая его возраст, прямо сейчас "Юнайтед" нужен кто-нибудь лучше, чем Маркус Рэшфорд", — сообщил Каррагер в эфире CBS.