МЮ не изменит свои трансферные планы в случае непопадания в Лигу Чемпионов

В "Манчестер Юнайтед" уверены, что возможное непопадание в Лигу Чемпионов не окажет существенного влияния на трансферные планы клуба.

Победы над "Брайтоном" и "Лидсом" позволили команде Ральфа Рангника укрепиться на четвертой позиции в Премьер-Лиге, однако у преследующих "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" есть матчи в запасе.



Угроза остаться без путевки в элитный европейский турнир на будущий сезон по-прежнему более чем реальна для "Юнайтед", однако "красные дьяволы" готовы потратиться на новичков независимо от того, как завершат эту кампанию.



В "Юнайтед" уверены, что их клуб будет привлекателен для игроков топ-уровня вроде Деклана Райса из "Вест Хэма" и Харри Кейна из "Тоттенхэма" даже без Лиги Чемпионов, сообщает ESPN.