"Арсенал" вырвал победу у "Вулверхэмптона"

Два поздних гола позволили "Арсеналу" вырвать волевую победу против "Вулверхэмптона" — 2:1.

По сравнению с субботней победой 2:1 над "Брентфордом" в стартовый состав "канониров" вернулся отбывший дисквалификацию Габриэль Мартинелли, заменив Эмиля Смит-Роу.



Одну перестановку сделал и наставник "волков" Бруну Лаже, на сей раз выпустив Хвана Хи Чхана, а не Леандера Дендонкера.



Тревожный звоночек прозвучал для "Арсенала" уже на шестой минуте, когда Ромен Саисс отправил мяч в ворота Аарона Рамсдейла, однако хозяев спас офсайд.



А на 10-й минуте гости все-таки открыли счет. Оказавшись на правом фланге и подвергнувшись прессингу, Габриэль отдал неудачную передачу в сторону Рамсдейла. Хван совершил перехват и с острейшего угла закатил мяч в пустые ворота — 0:1.



Почти сразу же "Вулверхэмптон" мог удвоить счет, но Рауль Хименес из выгодной позиции даже не попал в створ.



Довольно скоро "канониры" пришли в себя и в доминирующей манере провели остаток тайма, но с созданием моментов у них возникли проблемы. Неплохой шанс имел Сака на 22-й минуте, когда Букайо ворвался в штрафную по правому краю, но промедлил и был накрыт защитником.



Второй тайм начался с момента Хвана. Южнокореец вновь бил с острого угла, однако Рамсдейл, хоть и пропустил мяч под собой, не позволил ему попасть в створ.



Показав зубы, "волки" вновь сосредоточились на удержании минимального преимущества. Свой первый после перерыва и третий за весь матч удар в створ "Арсенал" нанес только на 71-й минуте, но Жозе Са не позволил отличиться Александру Лакасетту, пробивавшему из пределов штрафной.



Однако выстоять до конца гостям не удалось. На 81-й минуте Эдди Нкетиа сделал пас назад от лицевой линии к границе вратарской, где Николя Пепе, тоже вышедший на замену, развернулся и пробил — 1:1.



"Канониры" воодушевились и остаток матча провели в атаках. Впрочем, один момент был и у их соперника — на 86-й минуте Педру Нету не попал в створ.



Когда казалось, что ничейного результата уже не избежать, случился гол. На исходе пятой компенсированной минуты Лакасетт принес хозяевам победу, пробив через перчатки Са с близкого расстояния — 2:1.



"Вулверхэмптон" был в шаге от того, чтобы взять реванш за поражение двухнедельной давности, однако турнирная ситуация не позволяла "Арсеналу" делиться очками.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче