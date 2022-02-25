"Арсенал" вырвал победу у "Вулверхэмптона"
Два поздних гола позволили "Арсеналу" вырвать волевую победу против "Вулверхэмптона" — 2:1.
По сравнению с субботней победой 2:1 над "Брентфордом" в стартовый состав "канониров" вернулся отбывший дисквалификацию Габриэль Мартинелли, заменив Эмиля Смит-Роу.
Одну перестановку сделал и наставник "волков" Бруну Лаже, на сей раз выпустив Хвана Хи Чхана, а не Леандера Дендонкера.
Тревожный звоночек прозвучал для "Арсенала" уже на шестой минуте, когда Ромен Саисс отправил мяч в ворота Аарона Рамсдейла, однако хозяев спас офсайд.
А на 10-й минуте гости все-таки открыли счет. Оказавшись на правом фланге и подвергнувшись прессингу, Габриэль отдал неудачную передачу в сторону Рамсдейла. Хван совершил перехват и с острейшего угла закатил мяч в пустые ворота — 0:1.
Почти сразу же "Вулверхэмптон" мог удвоить счет, но Рауль Хименес из выгодной позиции даже не попал в створ.
Довольно скоро "канониры" пришли в себя и в доминирующей манере провели остаток тайма, но с созданием моментов у них возникли проблемы. Неплохой шанс имел Сака на 22-й минуте, когда Букайо ворвался в штрафную по правому краю, но промедлил и был накрыт защитником.
Второй тайм начался с момента Хвана. Южнокореец вновь бил с острого угла, однако Рамсдейл, хоть и пропустил мяч под собой, не позволил ему попасть в створ.
Показав зубы, "волки" вновь сосредоточились на удержании минимального преимущества. Свой первый после перерыва и третий за весь матч удар в створ "Арсенал" нанес только на 71-й минуте, но Жозе Са не позволил отличиться Александру Лакасетту, пробивавшему из пределов штрафной.
Однако выстоять до конца гостям не удалось. На 81-й минуте Эдди Нкетиа сделал пас назад от лицевой линии к границе вратарской, где Николя Пепе, тоже вышедший на замену, развернулся и пробил — 1:1.
"Канониры" воодушевились и остаток матча провели в атаках. Впрочем, один момент был и у их соперника — на 86-й минуте Педру Нету не попал в створ.
Когда казалось, что ничейного результата уже не избежать, случился гол. На исходе пятой компенсированной минуты Лакасетт принес хозяевам победу, пробив через перчатки Са с близкого расстояния — 2:1.
"Вулверхэмптон" был в шаге от того, чтобы взять реванш за поражение двухнедельной давности, однако турнирная ситуация не позволяла "Арсеналу" делиться очками.
"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
25.02.2022 00:45
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Последние комментарии:
Панина брат:
https://www.youtube.com/watch?v=F9kG7eLpR4A
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На предложение сложить оружие украинские военные послали нах*й русский военный корабль
Наверное, всех защитников Змеиного убили
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молодцы канониры, хорошая победа
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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
отлично
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Пора выкидывать продажных тварей Абрамовича из топ 4
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пристроили свои пушки вплотную к покеру
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Первый раз в сезоне уступая в счёте взяли очки, да ещё и победили )
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В кой-то веки вырвали себе победу, не очко ))
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Как сообщили редакции, со стороны Крыма выдвинулись свежие силы чеченского подразделения, известного как батальон «Восток»!
Задача - выход в тыл Мариуполя и его зачистка.
Комбат просил передать, что нацистов в плен брать не будут! К солдатам ВСУ претензий не имеет.
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Бля,если бы проебал арс,мю был бы в хорошем положении.Ну пох,братиков с победой.
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Какой же молодщина Пепе. Вышел и показал бестолочам как нужно делать касания в решающий момент. И пас четкий на Ляку, не то что сам Ляказет который ранее запустил мимо Сака. Хоть Ляка и забил победный гол но он был сегодня так ужасен, как и Сака.
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Надеюсь украина так же закамбечит
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Стальные ядра у Арсенала.
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Захватили Антонов? Сосать, ватное удобрение
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Красавцы! Лондон красный!!!
все, абсолютно все ссут на гпенсов)
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Это АРСЕНАЛ baby:)
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https://m.youtube.com/watch?v=6NXIzlahSy4
Жалкие пидорасы.
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нормально так великий Арсенал поставил русню на колени !
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