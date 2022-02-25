"Арсенал" вырвал победу у "Вулверхэмптона"

Александр Лакасетт Два поздних гола позволили "Арсеналу" вырвать волевую победу против "Вулверхэмптона" — 2:1.

По сравнению с субботней победой 2:1 над "Брентфордом" в стартовый состав "канониров" вернулся отбывший дисквалификацию Габриэль Мартинелли, заменив Эмиля Смит-Роу.

Одну перестановку сделал и наставник "волков" Бруну Лаже, на сей раз выпустив Хвана Хи Чхана, а не Леандера Дендонкера.

Тревожный звоночек прозвучал для "Арсенала" уже на шестой минуте, когда Ромен Саисс отправил мяч в ворота Аарона Рамсдейла, однако хозяев спас офсайд.

А на 10-й минуте гости все-таки открыли счет. Оказавшись на правом фланге и подвергнувшись прессингу, Габриэль отдал неудачную передачу в сторону Рамсдейла. Хван совершил перехват и с острейшего угла закатил мяч в пустые ворота — 0:1.

Почти сразу же "Вулверхэмптон" мог удвоить счет, но Рауль Хименес из выгодной позиции даже не попал в створ.

Довольно скоро "канониры" пришли в себя и в доминирующей манере провели остаток тайма, но с созданием моментов у них возникли проблемы. Неплохой шанс имел Сака на 22-й минуте, когда Букайо ворвался в штрафную по правому краю, но промедлил и был накрыт защитником.

Второй тайм начался с момента Хвана. Южнокореец вновь бил с острого угла, однако Рамсдейл, хоть и пропустил мяч под собой, не позволил ему попасть в створ.

Показав зубы, "волки" вновь сосредоточились на удержании минимального преимущества. Свой первый после перерыва и третий за весь матч удар в створ "Арсенал" нанес только на 71-й минуте, но Жозе Са не позволил отличиться Александру Лакасетту, пробивавшему из пределов штрафной.

Однако выстоять до конца гостям не удалось. На 81-й минуте Эдди Нкетиа сделал пас назад от лицевой линии к границе вратарской, где Николя Пепе, тоже вышедший на замену, развернулся и пробил — 1:1.

"Канониры" воодушевились и остаток матча провели в атаках. Впрочем, один момент был и у их соперника — на 86-й минуте Педру Нету не попал в створ.

Когда казалось, что ничейного результата уже не избежать, случился гол. На исходе пятой компенсированной минуты Лакасетт принес хозяевам победу, пробив через перчатки Са с близкого расстояния — 2:1.

"Вулверхэмптон" был в шаге от того, чтобы взять реванш за поражение двухнедельной давности, однако турнирная ситуация не позволяла "Арсеналу" делиться очками.

"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2022 00:45

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 25.02.2022 01:46 # kukuruzzo
    Панина брат:
    https://www.youtube.com/watch?v=F9kG7eLpR4A

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  2. narcot 25.02.2022 01:21 # narcot
    На предложение сложить оружие украинские военные послали нах*й русский военный корабль

    Наверное, всех защитников Змеиного убили

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  3. true-manc 25.02.2022 01:10 # true-manc
    молодцы канониры, хорошая победа

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  4. kos9k 25.02.2022 01:09 # kos9k
    Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

    отлично

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  5. ian 25.02.2022 01:08 # ian
    Пора выкидывать продажных тварей Абрамовича из топ 4

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  6. kukuruzzo 25.02.2022 01:03 # kukuruzzo
    пристроили свои пушки вплотную к покеру

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  7. dentinho 25.02.2022 00:59 # dentinho
    Первый раз в сезоне уступая в счёте взяли очки, да ещё и победили )

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  8. lancerlancer1 25.02.2022 00:57 # lancerlancer1
    В кой-то веки вырвали себе победу, не очко ))

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  9. yaxaaabalya 25.02.2022 00:57 # yaxaaabalya
    Как сообщили редакции, со стороны Крыма выдвинулись свежие силы чеченского подразделения, известного как батальон «Восток»!

    Задача - выход в тыл Мариуполя и его зачистка.

    Комбат просил передать, что нацистов в плен брать не будут! К солдатам ВСУ претензий не имеет.

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  10. yaxaaabalya 25.02.2022 00:56 # yaxaaabalya
    Бля,если бы проебал арс,мю был бы в хорошем положении.Ну пох,братиков с победой.

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  11. redwhitegun 25.02.2022 00:51 # redwhitegun
    Какой же молодщина Пепе. Вышел и показал бестолочам как нужно делать касания в решающий момент. И пас четкий на Ляку, не то что сам Ляказет который ранее запустил мимо Сака. Хоть Ляка и забил победный гол но он был сегодня так ужасен, как и Сака.

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  12. bodom 25.02.2022 00:51 # bodom
    Надеюсь украина так же закамбечит

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  13. hunter022 25.02.2022 00:50 # hunter022
    Стальные ядра у Арсенала.

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  14. narcot 25.02.2022 00:50 # narcot
    Захватили Антонов? Сосать, ватное удобрение

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  15. gunars 25.02.2022 00:50 # gunars
    Красавцы! Лондон красный!!!

    все, абсолютно все ссут на гпенсов)

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  16. c1886- 25.02.2022 00:49 # c1886-
    Это АРСЕНАЛ baby:)

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  17. thegodfather 25.02.2022 00:48 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=6NXIzlahSy4

    Жалкие пидорасы.

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  18. reams 25.02.2022 00:48 # reams
    нормально так великий Арсенал поставил русню на колени !

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