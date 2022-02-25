Цоуфал перенес операцию на пахе

"Вест Хэм" на время лишился своего защитника Владимира Цоуфала, который перенес операцию в области паха.

Цоуфал неожиданно пропустил матч против "Ньюкасла" в минувший уикенд (1:1). Оказывается, у Владимира обострились проблема, которая уже достаточно давно его беспокоит.



Как гласит заявление "молотобойцев", в четверг утром Цоуфал перенес операцию в одной из клиник Лондона. Процедура прошла успешно, однако сроки восстановления 29-летнего чеха не называются.



Потеря Цоуфала станет большим ударом по шансам "Вест Хэма" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Владимир сыграл 26 матчей за команду Дэвида Мойеса в этом сезоне с учетом всех соревнований.