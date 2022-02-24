"Лестер" вышел в 1/8 финала Лиги Конференций

"Лестер" уверенно преодолел раунд плей-офф квалификации Лиги Конференций, повторно победив "Раннерс" из Дании.

Имея три мяча перевеса после домашней победы неделю назад (4:1), в ответной встрече "лисы" открыли счет уже на второй минуте усилиями Харви Барнса.



Во втором тайме Джеймс Мэддисон оформил дубль, а "Раннерс" смог порадовать своих фанатов лишь голом престижа — 1:3.



Таким образом, команда Брендана Роджерса вышла в 1/8 финала Лиги Конференций и теперь дожидается назначенной на пятницу жеребьевки.



"Раннерс" (Дания) — "Лестер" (Англия) — 1:3 (0:1) по сумме двух матчей — 2:7



Голы: Одей 84 — Барнс 2, Мэддисон 70, 74.



"Лестер": Шмейхель, Томас, Вестергор, Амарти, Олбрайтон (Чоудури 60), Ндиди, Тилеманс (Сумаре 60), Мэддисон, Барнс (Перес 60), Ихеаначо, Лукман.