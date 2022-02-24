Рис Джеймс вернулся к тренировкам

Защитник "Челси" Рис Джеймс сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, Джеймс еще не сыграл ни минуты в 2022 году, надорвав заднюю поверхность бедра против "Брайтона" в конце декабря.



Почти месяц Рис работал по индивидуальной программе на базе в Кобхэме, пока сегодня, наконец, не приступил к полноценным тренировкам, сообщает Football.London.



Таким образом, у 22-летнего англичанина будет еще два дня тренировок, чтобы привести себя в форму к финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.