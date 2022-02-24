Рис Джеймс вернулся к тренировкам
Защитник "Челси" Рис Джеймс сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.
Напомним, Джеймс еще не сыграл ни минуты в 2022 году, надорвав заднюю поверхность бедра против "Брайтона" в конце декабря.
Почти месяц Рис работал по индивидуальной программе на базе в Кобхэме, пока сегодня, наконец, не приступил к полноценным тренировкам, сообщает Football.London.
Таким образом, у 22-летнего англичанина будет еще два дня тренировок, чтобы привести себя в форму к финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.
24.02.2022 22:00
Просмотров: 125
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вернулся лучший правый защитник в мире!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий